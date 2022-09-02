معرض لصور استثنائية مختارة من مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2022"

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تعرّف إلى الحياة البرية خلف أسوار البيت الأبيض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سبق حفل توزيع جوائز النسخة الـ58 من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022، المرتقب في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إصدار مجموعة مختارة من 14 صورة، طوّرها وأنتجها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

يوثق المصور، براندون غويل، تكاثر نادر لضفادع الأشجار في بونتاريناس، كوستاريكا., plain_text تصوير: Brandon Güell/Wildlife Photographer of the Year

وينظم في المتحف قريبًا معرض يضمّ 100 من أفضل الصور، التي تمّ الحكم عليها استنادًا إلى إبداعها وأصالتها وتميزها الفني.

وقال المنظمون إنّ المسابقة جذبت مصورين من جميع الأعمار والخبرات، شاركوا من 93 دولة.

التقطت المصورة الأمريكية، سوزي إسزيراس، لحظة التقاء حيوان الكسلان مع كلب في كوستاريكا. , plain_text Credit: Suzi Eszterhas/Wildlife Photographer of the Year

وأوضحت روز كيدمان كوكس، رئيسة لجنة التحكيم، في بيان صحفي: "ما علق في ذهني ليس مجرد مزيج غير عادي من المواضيع هذا العام، وصورة بانورامية واسعة للعالم الطبيعي، بل القوة العاطفية المتسقاة من العديد من الصور".

التقط سامويل سلوس صورة أخطبوط جوز الهند وهو يطل من قوقعة البطلينوس., plain_text Credit: Samuel Sloss/Wildlife Photographer of the Year

وبين الأعمال الأخرى التي حازت على إشادة كبيرة، صورة دب قطبي في روسيا ولقطة واقعية لصيد السمك غير المستدام في الهند.

كان التحدي الرئيسي لريتشارد روبنسون السباحة بعيدًا عن عجل الحوت الفضولي لتصويره. , plain_text Credit: Richard Robinson/Wildlife Photographer of the Year

وأفاد دوج جور، مدير متحف التاريخ الطبيعي، في بيان صحفي: "تنقل هذه الصور الملهمة الأثر البشري على العالم الطبيعي بطريقة لا تستطيع الكلمات التعبير عنه".

تكشف المصورة مورغان هايم عن لقاء حميمي بين خنفساء وأرنب في ولاية واشنطن. , plain_text Credit: Morgan Heim/Wildlife Photographer of the Year

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، في إطار حفل يقدمه كريس باكهام، مقدم برامج الحياة البرية.

يفتتح المعرض بعد ثلاثة أيام.

كما يُفتح باب المشاركة في مسابقة 2023 بـ17 أكتوبر/ تشرين الأول.