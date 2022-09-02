معرض لصور استثنائية مختارة من مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2022"

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سبق حفل توزيع جوائز النسخة الـ58 من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022، المرتقب في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إصدار مجموعة مختارة من 14 صورة، طوّرها وأنتجها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.

مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022
يوثق المصور، براندون غويل، تكاثر نادر لضفادع الأشجار في بونتاريناس، كوستاريكا., plain_textتصوير: Brandon Güell/Wildlife Photographer of the Year

وينظم في المتحف قريبًا معرض يضمّ 100 من أفضل الصور، التي تمّ الحكم عليها استنادًا إلى إبداعها وأصالتها وتميزها الفني.

وقال المنظمون إنّ المسابقة جذبت مصورين من جميع الأعمار والخبرات، شاركوا من 93 دولة.

مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022
التقطت المصورة الأمريكية، سوزي إسزيراس، لحظة التقاء حيوان الكسلان مع كلب في كوستاريكا. , plain_textCredit: Suzi Eszterhas/Wildlife Photographer of the Year

وأوضحت روز كيدمان كوكس، رئيسة لجنة التحكيم، في بيان صحفي: "ما علق في ذهني ليس مجرد مزيج غير عادي من المواضيع هذا العام، وصورة بانورامية واسعة للعالم الطبيعي، بل القوة العاطفية المتسقاة من العديد من الصور".

مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022
التقط سامويل سلوس صورة أخطبوط جوز الهند وهو يطل من قوقعة البطلينوس., plain_textCredit: Samuel Sloss/Wildlife Photographer of the Year

وبين الأعمال الأخرى التي حازت على إشادة كبيرة، صورة دب قطبي في روسيا ولقطة واقعية لصيد السمك غير المستدام في الهند.

مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022
كان التحدي الرئيسي لريتشارد روبنسون السباحة بعيدًا عن عجل الحوت الفضولي لتصويره. , plain_textCredit: Richard Robinson/Wildlife Photographer of the Year

وأفاد دوج جور، مدير متحف التاريخ الطبيعي، في بيان صحفي: "تنقل هذه الصور الملهمة الأثر البشري على العالم الطبيعي بطريقة لا تستطيع الكلمات التعبير عنه".

مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022
تكشف المصورة مورغان هايم عن لقاء حميمي بين خنفساء وأرنب في ولاية واشنطن. , plain_textCredit: Morgan Heim/Wildlife Photographer of the Year

وسيتم الإعلان عن الفائزين في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، في إطار حفل يقدمه كريس باكهام، مقدم برامج الحياة البرية.

يفتتح المعرض بعد ثلاثة أيام.

كما يُفتح باب المشاركة في مسابقة 2023 بـ17 أكتوبر/ تشرين الأول.

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