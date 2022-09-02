معرض لصور استثنائية مختارة من مسابقة "مصور الحياة البرية لعام 2022"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سبق حفل توزيع جوائز النسخة الـ58 من مسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022، المرتقب في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، إصدار مجموعة مختارة من 14 صورة، طوّرها وأنتجها متحف التاريخ الطبيعي في لندن.
وينظم في المتحف قريبًا معرض يضمّ 100 من أفضل الصور، التي تمّ الحكم عليها استنادًا إلى إبداعها وأصالتها وتميزها الفني.
وقال المنظمون إنّ المسابقة جذبت مصورين من جميع الأعمار والخبرات، شاركوا من 93 دولة.
وأوضحت روز كيدمان كوكس، رئيسة لجنة التحكيم، في بيان صحفي: "ما علق في ذهني ليس مجرد مزيج غير عادي من المواضيع هذا العام، وصورة بانورامية واسعة للعالم الطبيعي، بل القوة العاطفية المتسقاة من العديد من الصور".
وبين الأعمال الأخرى التي حازت على إشادة كبيرة، صورة دب قطبي في روسيا ولقطة واقعية لصيد السمك غير المستدام في الهند.
وأفاد دوج جور، مدير متحف التاريخ الطبيعي، في بيان صحفي: "تنقل هذه الصور الملهمة الأثر البشري على العالم الطبيعي بطريقة لا تستطيع الكلمات التعبير عنه".
وسيتم الإعلان عن الفائزين في 11 أكتوبر/ تشرين الأول، في إطار حفل يقدمه كريس باكهام، مقدم برامج الحياة البرية.
يفتتح المعرض بعد ثلاثة أيام.
كما يُفتح باب المشاركة في مسابقة 2023 بـ17 أكتوبر/ تشرين الأول.