مسافر على متن طائرة يقوم بإرسال صورة رجل عارٍ إلى ركاب آخرين.. شاهد رد فعل الطيار

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تحقق إدارة الطيران الفيدرالية بحادثة وقعت في مطار أورلاندو، الشهر الماضي، عندما كانت المسافة الفاصلة بين طائرة سيسنا ذات المحرك الواحد وطائرة دلتا بوينغ 757 قريبة.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان إنّ التقارب حدث عندما كانت الطائرتان تغادران مطار أورلاندو الدولي في 17 أغسطس/ آب.

ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفاد البيان: "غادرت الطائرة سيسنا من المدرج 36-Left قبل وقت قصير من إعطاء الضوء الأخضر لطائرة دلتا للمغادرة من المدرج 35-Left".

وكانت رحلة دلتا رقم 1373 متجهة إلى أتلانتا، وفقًا لموقع FlightAware لتتبع الرحلات الجوية.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية أنّ الطائرتين كانتا تبعدان حوالي 3/10 ميل أفقيًا و500 قدم عموديًا عن بعضهما، وفقًا للمعلومات الأولية.

وقالت الوكالة: "أفاد كا من الطيارين بوجود الطائرة الأخرى في الأفق".

وأوضحت خطوط دلتا الجوية أنها على دراية "بالتقارير المتعلقة بوجود طائرة" قرب المطار وأنها تحقق في الحادث.

وقالت شركة الطيران "ليس هناك ما هو أهم من السلامة".

ومن غير الواضح إذا كانت المسافة الأفقية والعمودية التي استشهدت بها إدارة الطيران الفيدرالية تمثل انتهاكًا لأي من بروتوكولات التحكم في الحركة الجوية التابعة لإدارة الطيران الفيدرالية.

وفي مقابلة مع ABC News، قال طيار سيسنا مالك كلارك إنه رأى طائرة دلتا على المدرج.

وقال للشبكة: "اعتقدنا أنها هبطت لأنه لا يمكن لمراقبي الحركة الجوية أن يضعونا في موقف كهذا".

وعندما رأى كلارك أن رحلة دلتا تقلع، قال لشبكة ABC News إنه بدى أن هناك أمر غير صحيح.

تواصلت CNN مع كلارك لكنه لم يرد بعد.

وتواصلت CNN مع الرابطة الوطنية لمراقبي الحركة الجوية للتعليق على الحادث.