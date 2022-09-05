السعودية.. مشاهد ساحرة لظاهرة "بحر الضباب" في عسير تأسر القلوب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعتقد أن سواحل المملكة العربية السعودية وشواطئها تُعتبر المكان الوحيد الذي يمكن زيارته في البلاد، فأنت مخطئ. وأصبحت قمم الجبال، مثل السودة، مقصدًا أيضًا لمحبي المتعة البصرية.

وفي ظاهرة طبيعية تُحوّل السحاب إلى بحر من الضباب، يوثق المرشد السياحي السعودي، فهد آل مقبل، هذه المشاهد الخلّابة.

Credit: Fahad Al Moqbel

وتتميز جبال السودة، التي تقع في منطقة عسير جنوب السعودية، بارتفاعها عن مستوى سطح البحر إلى مسافة تصل إلى حوالي 3 آلاف متر.

ليس ذلك فحسب، وإنما تُعرف أيضًا بكثافة أشجار العرعر.

Credit: Fahad Al Moqbel

وأوضح آل مقبل لموقع CNN بالعربية أن ظاهرة بحر الضباب تحصل نتيجة احتباس تمدّد السحاب، واختلاف الضغط الجوي بين المرتفعات والمنخفضات، ما يحبس الرطوبة العالية الموجودة في الجو.

Credit: Fahad Al Moqbel

ولم يكن التصوير مجرد صدفة، بل خطط آل مقبل لرصد هذه الظاهرة بعدسة كاميرته، والتي عادة ما تكون قبيل وقت الغروب، واصفًا المنظر بأنه جميل جدّا، وساحر للألباب.

وتتمثل أبرز التحديات التي واجهها المصور السعودي ببعد المسافة بين مقره السكني ومواقع تشكل هذه الظاهرة، ما اضطره إلى استئجار موقع قريب، فضلًا عن أنه كان من الصعب التنبؤ بالأيام التي من المتوقع حدوث الظاهرة فيها.

Credit: Fahad Al Moqbel

وحازت هذه الصور الفوتوغرافية على إعجاب العديد من متابعي آل مقبل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

Credit: Fahad Al Moqbel

ولا يخطط المرشد السياحي أن تكون هذه صوره الأخيرة عن الظاهرة، بل يطمح إلى إنتاج فيلم قصير وبتصوير سينمائي كامل عنها.

ما رأيك بهذه المشاهد؟ هل تحلم برؤيتها على أرض الواقع؟