"جبال" من الغيوم يرصدها سعودي بكاميرته في الرياض تثير الإعجاب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت من محبي الغيوم؟ ربما لن تستطيع العثور على أجمل من "جبال" السحب التي التقطها المصور السعودي، ياسر ابراهيم العُمري، في أحد أحياء العاصمة الرياض.

وقال العُمري، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "في الحقيقة.. المشهد عظيم وجميل.. تشاهد السحب تتفجر وتنظر لحجمها الكبير مقارنة بالأبراج التي تبدو صغيرة".

وتتشكّل هذه الغيوم غالبًا بين فصلي الشتاء والربيع وتُعرف هذه الفترة الانتقالية بإسم "المراويح" أو "السرايات".

وأوضح المصور السعودي أن سحب "السرايات" تنشأ خلال فترة ما بعد الظهر، وتكون نشأتها سريعة وقوية.

وفي فترتي العصر والمغرب، تؤثر "السرايات" على الأجزاء الشرقية من القطاع الغربي لشبه الجزيرة العربية والمنطقة الوسطى بشكل عام.

وعند حلول المساء، تؤثر "السرايات" على الأجزاء الشمالية الشرقية والمنطقة الشرقية ودول الخليج.

وأخيرًا، تتلاشى الغيوم وتكون الأجواء صافية في اليوم التالي.

السعودية
Credit: Yasser AlOmary

وكان التصوير مخططًا بالكامل، حيث يتمتع العُمري بهواية تتبع الأحوال الجوية، إذ حرص بدوره على متابعة الأجواء ما قبل الخروج، مع التأكد من وضوح الرؤية.

وقال العُمري: "نعيش في منطقة صحراوية، وتقلبات الجو تكون فيها سريعة".

وبالطبع، لم تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها تحديد موقع الوقوف حتى يحصل العُمري على إطلالة خلابة.

وتُشكل عادة فترة الانتقال بين الفصول تحديًا كبيرًا بسبب قوة الرياح والأمطار.

ويميل العُمري، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ أكثر من 10 سنوات، إلى رصد المناظر الطبيعية، والمدن، والهندسة المعمارية، وحياة الشارع.

ويسعى إلى تطوير نفسه ودخول عالم الاحتراف والمشاركة في مختلف مسابقات التصوير الدولية.

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