دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمثال في متحف اللوفر في العاصمة الفرنسية باريس يعود إلى منطقة العلا في المملكة العربية السعودية.

الصورة المتداولة نشرها بدر عساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق: "تعبير ثقافي لافت، بعرض تمثال من العلا في متحف اللوفر، يعود للفترة اللحيانية، ما يعكس ثراء العلا ودورها في الممالك العربية القديمة".

تحتضن مدينة العلا، في السعودية، تراثاً يعود بك إلى آلاف السنين للوراء وتحتضن 4 مواقع مثل موقع الحجر الأثري وهو أول موقع سعودي يدخل ضمن قائمة التراث العالمي في العام 2008، حيث يضم مقابر أثرية محفوظة وواجهات مزخرفة تعود من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادي.

وعلق السفير الفرنسي في السعودية بتغريدة قال فيها: " فخور برؤية تمثال ضخم لمنطقة دادان في العلا، يعود تاريخه إلى الفترة اللحيانية، معروضًا في متحف اللوفر في باريس، كجزء من التعاون الثقافي الاستثنائي بين فرنسا والمملكة العربية السعودية".