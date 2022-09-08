ليس قوس قزح.. ما سر بروز هذه الظاهرة الطبيعية بسماء الهند؟

ظاهرة لم تحدث منذ 800 عام.. رصد "الاقتران العظيم" بين المشتري وزحل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "شعور رائع أن تشاهد مثل هذه الظواهر الطبيعية الجميلة بعينيك.. جميلة جدًا مثل رؤية قوس القزح"، هذا ما قاله المصور الهندي، محمد ابراهيم، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، حول صورة هالة "المجد"، التي رصدها في سماء الهند.

وأوضح ابراهيم أن هذه الظاهرة تحصل عندما يتفاعل ضوء الشمس أو القمر مع قطرات الماء الصغيرة التي تتشكل من الضباب أو الغيوم.

Credit: Mohammed Ibrahim

وتتألف هالة "المجد" من حلقة أو أكثر ذات نقطة التقاء واحدة وألوان مختلفة.

وتكون حلقاتها حمراء من الخارج وزرقاء باتجاه نقطة الالتقاء.

ويخلط عادة بعض الأشخاص بين ظاهرة "المجد" وقوس القزح الدائري.

ولكن، يكون قطر قوس القزح كبيرًا، وينتج عن عمليات فيزيائية مختلفة.

وقد لا تكون هذه الظاهرة نادرة الحدوث، ولكنها تعتمد بشكل عام على الظروف المسببة لها، مثل تشكل حجم قطرة الماء في السحب.

وبحسب ما ذكره موقع "Earth Science Picture of the Day"، يستطيع الركاب مشاهدة هذه الظاهرة عندما تتحرك الطائرة بين السحب والشمس.

وفي حال كان يوجد مصدر ضوء قوي خلفك (الشمس)، يمكنك رؤية ظل الطائرة في السحب محاطة بهالة "المجد".

ولم تكن هذه الصور مخططًا لها، إذ عادة ما يُبقي ابراهيم الكاميرا بحوزته في جميع رحلاته، ولم يكن يدري أنه سيشاهد ظاهرة كهذه فجأة من نافذة طائرته.

ولم تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها بروز الظاهرة لفترة قصيرة من الوقت، إذ كان يجب أن يلتقط ابراهيم أكبر قدر ممكن من الصور قبل زوالها.

وتفاجأ العديد من متابعي المصور عبر "انستغرام" بهذه الصور، وتساءلوا عما إذا كانت هذه الظاهرة موجودة بالفعل.

فما رأيك بجمالها؟