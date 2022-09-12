حقيقة أم خيال؟ أشعة الشمس تتوهج داخل قوس صخري وتثير الإعجاب بأمريكا

هل تخاف من المرتفعات؟ استمتع بمناظر الطبيعة الخلابة فوق سماء أمريكا في أحد مهرجانات مناطيد الهواء الساخن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال فترة الانقلاب الشتوي، يزدحم شاطئ فايفر، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عادة بالمصورين الفوتوغرافيين، الذين يوجهون عدسات كاميراتهم نحو ظاهرة طبيعية ستثير إعجابك.. ما سرّها؟

ولبضعة أسابيع كل شتاء، تخترق أشعة الشمس عند غروبها قوسًا صخريًا يُعرف باسم "Keyhole Arch"، أي "قوس ثقب المفتاح".

وتجذب هذه الظاهرة العديد من المصورين الفوتوغرافيين، أبرزهم مارك بولدوكيان، الذي ولد في لبنان وانتقل إلى الولايات المتحدة عندما كان يبلغ من العمر 21 عامًا.

وأوضح بولدوكيان: "حفرت الأمواج المتلاطمة، على مدى قرون، هذا الثقب الصغير في الصخر".

Credit: Marc Bouldoukian

وبداية، حرص بولدوكيان على التواجد في الموقع قبل 6 ساعات من موعد غروب الشمس، إذ قال في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان الغروب رائعًا ومن السهل تصويره في ذلك اليوم.. السماء الصافية وكان يوجد القليل من الناس، وهو أمر نادر الحدوث".

Credit: Marc Bouldoukian

وفي كثير من الأحيان، يتواجد أكثر من 40 مصورًا يصطفون إلى جانب بعضهم البعض. ليس ذلك فحسب، وإنما تحجب الغيوم أشعة الشمس، ما يُعيق توهجها من خلال القوس.

وحازت هذه المشاهد على إعجاب العديد من الأشخاص.

وكان مقطع الفيديو أعلاه بمثابة ما وراء الكواليس لإظهار اللقطة الحقيقية ومدى جمالها عند غروب الشمس.

وتابع بولدوكيان: "كان الجميع يسألني أين هذا المكان؟ متى حدثت تلك الظاهرة؟ هل هي حقيقية؟".

Credit: Marc Bouldoukian

وعن صورته المميزة، أوضح بولدوكيان: "أحب التقاط اللحظات التي لا تدوم سوى لبضع دقائق وربما ثوانٍ فقط.. الطبيعة الأم لا يمكن التنبؤ بها، إذ تتطلب الكثير من الصبر والسفر فقط للحصول على ظروف مثالية".

ويأمل بولدوكيان الاستمرار في فعل ما يحبه بالسفر وإظهار جمال العالم الذي نعيش فيه للجميع.