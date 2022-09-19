سعودي يلتقط بصورة واحدة 3 عوامل جوية تثير الإعجاب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "لحظة سريعة جدًا تحتاج إلى بعض الوقت والصبر.. وتحتاج أيضًا إلى التواجد في المكان والزمان المناسبين"، هذا ما قاله المصور السعودي، عبدالله جاري، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية.

وأثار المصور السعودي، عبدالله جاري، دهشة العديد من متابعيه عندما رصد مشهدًا يجمع بين الغيوم، وتساقط المطر، والبرق بإطار واحد.

أمر مهيب، أليس كذلك؟

والتقط جاري صورته في قرية الشفا، وتحديدًا من جبل مرير الذي يقع في الشمال الغربي لمحافظة النماص في المملكة العربية السعودية.

وستُلاحظ أن صورة كهذه يصعب تكرارها بالتفاصيل ذاتها.

ويحرص جاري على أن تكون أدواته جاهزة للتصوير في جميع الأوقات، بدءًا من الكاميرات إلى العدسات وغيرها.

وبعد ذلك، يبحث المصور عن الزاوية المناسبة للقطته الفوتوغرافية.

ويكتمل جمال الصورة طبعًا بوجود عدة عناصر فيها، منها تساقط المطر بكميات كبيرة جدًا، وكذلك تشكل السحب وتكويناتها الغريبة، إضافة إلى الجبال ومعالمها الرائعة.

وأضاف البرق جمالًا إلى الصورة في لحظة نادرة.

Credit: Abduallah Jari

وبالطبع، لم تخل تجربة التصوير من التحديات، أبرزها الخوف من حدوث صواعق البرق بالقرب من موقع التصوير.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا البحث عن زاوية مناسبة تكتمل فيها العوامل الأرضية والجوية.

وإذا كنت تعتقد أن عملية التصوير كانت سريعة ومختصرة، فقد تكون مخطئًا، إذ حاول جاري رصد هذا المشهد ما يزيد عن 700 مرة، علمًا أن بعض الأشخاص لم يصدقوا أن صورته عبارة عن لقطة حقيقية.

Credit: Abduallah Jari

وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعي المصور السعودي. وأوضج جاري: "وُفقت بالتقاط هذه الصورة التي لا يمكن تكرارها في المستقبل".

Credit: Abduallah Jari

ومن المهم جدًا أن يكون لدى المصور إلمام بمعدات التصوير التي يمتلكها وكيفية التعامل معها عند رصد لحظات جميلة، مثل التي وثقها المصور السعودي.

ويأمل جاري بطباعة كتب عن جماليات النماص وتنومة، بحيث تشمل العديد من الصور التي قام بتصويرها على مدى 35 عامًا.