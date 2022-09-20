بحريني يُفاجئ متابعيه بتغير شكل قنديل البحر عند إخراجه من الماء

شاهد كيف انتهت مواجهة بين طفل وأكبر قنديل بحر في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يستمتع العديد من الأشخاص عادة بجمال قناديل البحر أثناء وجودها في الماء، ولكن هل سبق أن شاهدت كيف يتغير شكلها خارج بيئتها؟

ونشر المغامر البحريني، أحمد الأنصاري، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "تيك توك"، يُخرج فيه قنديل البحر من الماء.

وستلاحظ أن جلد قنديل البحر يُصبح أكثر لمعانًا تحت أشعة الشمس مباشرة.

وقال المغامر البحريني، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "يشبه بريقه الألماس عند إخراجه من البحر".

والتقط الأنصاري مقطع الفيديو أعلاه بجزر "أمواج" في البحرين.

ويعيش هذا النوع من قناديل البحر بالقرب من الساحل، بسبب تناوله الكائنات الصغيرة.

وبدوره، يُحذّر الأنصاري من القناديل التي تملك الذيل الطويل.

وتتواجد العديد من أنواع قناديل البحر، والتي تكون غالبيتها سامة، في جزيرة الساية بالبحرين.

وبحسب ما ذكره موقع "MedlinePlus" الرسمي وهو عبارة عن خدمة معلومات عبر الإنترنت تنتجها مكتبة الولايات المتحدة الوطنية للطب، فإن الخلايا اللاذعة داخل مخالب قناديل البحر يمكن أن تؤذي الأشخاص عند اللمس.

ويمكن أن تتسبب بعض اللسعات بأضرار جسيمة.

ولكن، نشر الأنصاري سابقًا مقطع فيديو يمسك فيه قنديلًا، يُعرف باسم "Rhizostma"، من رأسه.

وأوضح الأنصاري أن هذه الطريقة لن تسمح للكائن البحري بلسعك.

ويُعد قنديل البحر مسالمًا، حيث يتجنب الهجوم على الإنسان، إذ أوضح المغامر البحريني أنه "أجمل ما خُلق كونه بلا عظم ولا مخ، لكنه حي منذ 700 مليون عام".

ويأمل الأنصاري أيضًا أن يتمكن من اكتشاف كائنات جديدة والبحث عن جزر جديدة للتأمل والاستمتاع بطبيعتها الخلّابة.