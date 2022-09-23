دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أبواب حافظة للخصوصية، ومقاعد مسطحة مع خيار خاصية الاستلقاء، بين ميزات الأجنحة الفاخرة الجديدة التي تخطط شركة "أمريكان إيرلاينز" تضمينها أسطولها لرحلات المدى الطويل.

وأعلنت شركة الخطوط الجوية الأمريكية الثلاثاء، أنّ مقاعد Flagship Suite ستكون متاحة على جميع طائرات إيرباص A321XLRK، وبوينغ 787-9، مطلع عام 2024.

وأفادت شركة الطيران في بيان: "نحن مقتنعون بأنَ منتجنا Flagship Suite سيوفر للعملاء أكثر ما يرغبون به خلال رحلة طويلة المدى: أبواب حافظة للخصوصية، ومقاعد مسطحة، ووصول مباشر إلى الممر، إلى مزيد من المساحة الشخصية".

وتابعت شركة الطيران أيضًا أنّها تسعى لتحديث التصاميم الداخلية لطائرة بوينغ 777-300ER، وتزويدها بمقاعد Flagship Suite أواخر عام 2024.

Credit: American Airlines

مقاعد اقتصادية ممتازة

كما سيضاف المزيد من المقاعد إلى مقصورات الدرجة الاقتصادية الممتازة على متن طائرات المدى الطويل الأمريكية.

يضاعف تصميم مقعد الدرجة الاقتصادية الممتازة الجديد مساحة التخزين أسفل المقعد، وفق شركة الطيران، ويتميز بمسند رأس ذات جناحين لزيادة في الخصوصية، وشاشات ترفيه المقعد بحجم أكبر.

وورد في بيان الشركة أنه بحلول عام 2026، ستغطي مقاعدها الممتازة نسبة تفوق 45٪ من أسطولها طويل المدى.

Credit: American Airlines

وأضافت الشركة إنها ستواصل عرض Flagship Business على طائرات بوينغ 787-8، وبوينغ787-9، وبوينغ 777-200 الحالية التي تشكّل جزءًا من أسطولها الراهن.

ومنتجها Flagship First، المتاح حاليًا فقط على طائرات بوينغ 777-300ER، وإيرباص A321T، سيستعاض عنه بمقاعد Flagship Suite عندما تخضع طائرة بوينغ 777-300ER للتحديث بحلول أواخر عام 2024، وسينسحب الأمر على طائرة إيرباصA321T الأمريكية في مرحلة لاحقة، وفق شركة أمريكان إيرلاينز.