ثنائي كندي يوثقان بعدسة كاميرتهما قوس قزح ضخم يخترق شلالات نياغرا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "من المُتعارف عليه أن المياه المتدفقة تعكس طاقة إيجابية لدى الإنسان.. والمكان الأفضل لمشاهدتها بشلالات نياغرا؟"، هذا ما قاله الثنائي الهندي، راشمي وكريشنا راو، أثناء حديثهما مع موقع CNN بالعربية.

وتُعد شلالات نياغرا من الوجهات السياحية الشهيرة في كندا.

ورغم ازدحامها بآلاف الأشخاص عادة، إلّا أنها تنجح في إثارة إعجاب زوارها في كل مرّة.

ولم تكن زيارة الثنائي، الذي يعيش حاليًا بكندا، لشلالات نياغرا تُشبه زيارة شلالات أخرى. لذلك، قرر كلًا من راشمي وكريشنا رصد سحرها بعدسة كاميرتهما.

ماذا اختلف هذه المرّة؟

ووسط المياه المنهمرة لشلالات نياغرا، رأى الثنائي قوس قزح ضخم يمتد عبر المئات من الأمتار.

ومع الاقتراب منه شيئًا فشيئًا، يمكن ملاحظة أنه يُصبح أكثر جمالًا.

وأوضح الثنائي: "يمكنك أن ترى حرفيًا كل لون من ألوان قوس القزح بوضوح، ولا تحتاج إلى الاستيلاء على المقعد الأمامي لمشاهدته"، مضيفًا: "عند مغادرة المكان.. تشعر بالهدوء والانتعاش كما لو كنت قد خرجت للتو من جلسة تأملية".

ولم تكن شلالات نياغرا الوحيدة التي ظهر فيها قوس القزح، بحسب ما أوضحه الثنائي الهندي.

وفي الواقع، كان يمكن مشاهدته فوق شلالات "برايدل فيل" أيضًا. إذ ما عليك سوى زيارة الشلالات في يوم مشمس مشرق، حتى تتمكن من رؤية قوس القزح.

وشعر العديد من الأشخاص بالذهول عند مشاهدة مقطع الفيديو، الذي صوره الثنائي الهندي، علمًا أنه تجاوز 25 مليون مشاهدة عبر موقع "إنستغرام".

وقال الثنائي الهندي: "كان من المضحك كيف اعتقد بعض الأشخاص أننا اخترقنا حاجز الأمان لرصد هذا الفيديو".

شلالات نياغرا

وأوضح موقع "Niagara Falls" الإلكتروني أن شلالات نياغرا يبلغ عُمرها حوالي 12 ألف عام.

وتُعد وجهة سياحية شهيرة للغاية، كما أنها مصدر رئيسي للكهرباء في أونتاريو.

وتغطي شلالات نياغرا، في مدينة أونتاريو تحديدًا، مساحة 212 كيلومترًا مربعًا. وتُعرف بأنها عاصمة لرحلات شهر العسل من حول العالم. أما ارتفاع شلالات نياغرا وتدفق المياه فيها فهو ما يجعلها جميلة ومتميزة حقًا.

حب السفر وتوثيق اللحظات

ولطالما أحب الثنائي السفر مع العائلة والأصدقاء حتى قبل تعرّفهما على بعضهما البعض.

وفي ذلك الوقت، اكتشف كلًا من راشمي وكريشنا أن السفر يجعلهما سعداء، خاصة أنه بمثابة استراحة منعشة من فوضى الحياة اليومية.

وسافر الثنائي إلى أماكن قليلة حتى الآن، مع ربط كل مكان بذاكرة جميلة.

ومن بين بعض الأماكن التي سافر إليها الثنائي، تبقى سيشيل هي المفضلة لديهما، لأنهما سافرا إلى هناك كزوجين في أول رحلة لهما.

وكان من الممتع السباحة والاسترخاء بالمياه الفيروزية في المحيط الهندي.

وهناك عدد من الوجهات التي يطمح الثنائي لزيارتها، مثل أيسلندا، والبرازيل، واليونان، وسويسرا، وغيرها.

ويخطط الثنائي أيضًا لإصدار مدونة فيديو في وقت ما في المستقبل، ولكن في الوقت الحالي سينحصر الأمر بمقاطع فيديو على "إنستغرام".