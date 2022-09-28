بشخصيتها المرحة.. سلحفاة تقيم "حفلة فقاعات" خاصة بها تحت الماء

كاميرا ترصد سلحفاة تصفع أخرى على وجهها مرات عديدة.. شاهد السبب وراء ذلك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كانت لحظة من العمر أذهلتني تمامًا"، هذا ما قالته المصورة الفوتوغرافية، شارلوت دانزيل بيهو، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية، عن مقطع فيديو صورته لسلحفاة في جزر كوك.

وسبحت بيهو، وهي تعيش بين جزر كوك وأستراليا، مع السلاحف غالبية حياتها.

ولأول مرة، ترى سلحفاة مسترخية على أحد الصخور، وهي تُخرج الفقاعات تارة من فمها، وتارة أخرى من أنفها.

وسعت المصورة الفوتوغرافية إلى تخليد هذه اللحظة في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، الذي يزيد عدد متابعيه عن 240 ألف شخص.

وأرفقته بعبارة: "إنها حفلة فقاعات".

وكان العديد من الأشخاص يحاولون التوصل إلى أسباب علمية وراء هذا السلوك. ورأت بيهو، أن هذه السلحفاة تعرض شخصيتها المرحة بكل بساطة.

وذكر موقع "NOAA FISHERIES" الحكومي، أن السلاحف تسبح كل بضع دقائق إلى سطح المحيط حتى تتنفس عندما تكون نشطة. وفي المقابل، تستطيع البقاء تحت الماء لمدة ساعتين عند استراحتها.

وأوضحت بيهو: "لحظة تذكرنا جميعًا بأن هناك الكثير لنتعلمه ونفهمه عن أشكال الحياة البحرية.. وهذه الحيوانات ليست جميعها متشابهة، حيث تتمتع بشخصيات مختلفة مثل البشر".

وتعمل بيهو في مجال التصوير بشكل احترافي منذ حوالي 6 سنوات.

ولطالما انجذبت إلى المحيط والحياة البحرية، قائلة إنه "مكاني السعيد.. أشعر بأنني في المنزل".

ولم تخطط بيهو للعمل في مجال التصوير الفوتوغرافي، لكنها كانت تسبح لساعات وساعات بمفردها لتوثيق مشاهد جميلة تحت الماء.

وتعمل حاليًا على فيلم وثائقي سيتم بثه على منصة "نتفليكس" حول هذه السلحفاة تحديدًا والحياة البحرية الأخرى.

وسيعرض الفيلم مدى تشابه هذه الكائنات مع البشر والعلاقة الجميلة التي نتمتع بها مع بعضنا البعض. ومن هنا تأتي أهمية رعاية محيطاتنا، والحيوانات، والنظام البيئي.