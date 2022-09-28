لقطات تعكس لحظة انهمار "شلال النار" بأمريكا.. ما حقيقته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قد يعتقد بعض الأشخاص أن "شلال النار" بمنتزه يوسيميتي الوطني، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، عبارة عن حمم بركانية منهمرة. لكنه في الواقع ليس سوى شلال مائي كغيره من الشلالات الأخرى.

ويُعرف باسم شلال Horsetail، ويُجسّد قصة تُظهر إبداع الطبيعة (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وربما يصيبك الذعر بداية، عند مشاهدة هذا الشلال المتوهج باللونين الأحمر والبرتقالي، لكن ستتفاجأ حتمًا عندما تعرف حقيقته.

ويجذب منتزه يوسيميتي الوطني الكثير من الزوار، ومن بينهم اللبناني مارك بولدوكيان، في أواخر شهر فبراير/ شباط من كل عام.

وتحدث هذه الظاهرة عندما تلمع أشعة غروب الشمس على الشلال بزاوية صحيحة.

وأوضح بولدوكيان، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية، أنه يجب أن تتلاقى عدة عوامل أخرى لوقوع مثل هذه الظاهرة.

أولاً وقبل كل شيء، يجب أن يكون شلال Horsetail منهمرًا.

وإذا لم يكن هناك ما يكفي من الجليد في شهر فبراير، فلن يكون هناك ما يكفي من ذوبان الجليد لتدفق الشلال.

وبالمثل، يجب أن تكون درجات الحرارة دافئة بما يكفي خلال النهار لإذابة الجليد. وإذا كانت درجات الحرارة شديدة البرودة، فسيظل الثلج متجمدًا ولن يتدفق شلال Horsetail.

ثانيًا، يجب أن تكون السماء صافية عند غروب الشمس.

وأكد موقع خدمة الحديقة الوطنية الحكومي، عبر الإنترنت، أن الضباب أو الغيوم يمكن أن تُقلل أو تُزيل من تأثير هذه الظاهرة بشكل كبير.

وقال بولدوكيان: "تجربة خارقة للطبيعة.. كنت عاجزًا عن الكلام عندما شاهدتها لأول مرة منذ 5 سنوات.. أنا محظوظ جدًا لأنني أعيش على بعد 80 دقيقة فقط من منتزه يوسيميتي الوطني".

ويتدفق الآلاف من الأشخاص إلى المنتزه لرصد ظاهرة "شلال النار".