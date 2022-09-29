السياحة الدولية تعود إلى 60% من مستويات ما قبل جائحة كورونا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواصل السياحة الدولية إظهار علامات قويّة على التعافي، إذ وصل عدد السياح الدوليين الوافدين إلى 57% من مستويات ما قبل جائحة "كوفيد-19" في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، بحسب ما ذكره بيان نُشر على الموقع الرسمي لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (UNWTO)، الإثنين.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب بولوليكاشفيلي، في البيان: "تستمر السياحة في التعافي بشكلٍ مستمر، ولكن لا تزال هناك العديد من التحديات التي تتراوح من الجيوسياسية، إلى الاقتصادية".

وأضاف بولوليكاشفيلي: "يُعيد القطاع الأمل والفرص للأشخاص في كل مكان. وحان الوقت أيضًا لإعادة للتفكير في السياحة، واتجاهها، وكيفيّة تأثيرها على الأشخاص، والكوكب".

ألق نظرة على نسبة التغيّر في عدد السياّح الدوليين الوافدين في الإنفوغراف أعلاه: