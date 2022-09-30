إعصار "إيان" يلغي آلاف الرحلات الجوية ويغلق مطارات في أمريكا

صراخ وذعر في الجو.. شاهد ما حدث لطائرة عندما حلقت داخل عين إعصار "إيان"

خبير الأرصاد بـCNN: لم أشاهد هذا من قبل.. انحسار المياه بشكل مخيف عن سواحل فلوريدا قبيل وصول عاصفة إيان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تهدد العاصفة الاستوائية "إيان" بشن ضربة أخرى على قطاع السفر الجوي فيما تنتقل صعودًا من الساحل الشرقي عابرة ولاية فلوريدا، حيث تقوم المطارات بتقييم الظروف وتحديد متى يمكن استئناف الرحلات بأمان.

وصرّحت إدارة الطيران الفيدرالية في بيان، أنّ "العاصفة الاستوائية إيان تتحرك من فلوريدا باتجاه المحيط الأطلسي، ومن المتوقع أن تتجه إلى الشمال الغربي وتصل مرة أخرى إلى كارولينا غدًا [الجمعة]"، مشددة على ضرورة تحقق المسافرين من حالة رحلاتهم مع شركات الطيران.

وفي ولاية فلوريدا، بقي عدد من المطارات مغلقًا، الخميس، مع إلغاء مئات الرحلات الجوية في أعقاب العاصفة.

بدء إعادة فتح المطارات

وألغيت جميع الرحلات الجوية في مطار جاكسونفيل الدولي، الخميس، الذي أعلن أنه سيعيد فتح أبوابه الجمعة، وأعلن المطار عبر حسابه على "تويتر" إن نقطة التفتيش التابعة لإدارة أمن النقل ستفتح عند الساعة 7 صباحًا.

وقد تعمل بعض شركات الطيران وفق جداول زمنية مخفّضة، لذلك يُنصح المسافرون بمراجعة شركات الطيران الخاصة بهم.

وأعلن مطار أورلاندو الدولي بعد ظهر الخميس أنّ عمليات البحث عن الأضرار جارية.

وأعلن مطار ملبورن أورلاندو الدولي، أحد المطارات التجارية الأصغر في فلوريدا، أنه يخطط لإعادة فتح أبوابه عند الساعة 6 صباحًا بالتوقيت الشرقي، الجمعة.

ويتوقع مطار تامبا الدولي "عددًا كبيرًا من المسافرين" لدى إعادة فتح أبوابه عند الساعة 10 صباحًا من يوم الجمعة.

ويتوقع إعادة افتتاح مطار ساراسوتا برادنتون الدولي في وقت متأخر من يوم الجمعة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي ريك بيكولو لـCNN، الذي شاهد من مكتبه العاصفة تحطّم سقف المطار.

ويخطط مطار سانت بطرسبورغ كليرووتر الدولي لإعادة فتح أبوابه صباح الجمعة.

المزيد من التحديثات التشغيلية

وفي ما يلي المطارات التي بقيت مغلقة حتى الساعة 6 مساءً بالتوقيت الشرقي، يوم الخميس:

مطار دايتونا بيتش الدولي

مطار جنوب غرب فلوريدا الدولي، وهو مغلق أمام الرحلات الجوية التجارية، ومفتوح لموظفي الطوارئ والرحلات الإنسانية.

مطار أورلاندو سانفورد الدولي مغلق أيضًا خلال يوم الخميس في الحد الأدنى

ويُنصح المسافرون بالتحقق من المواقع الإلكترونية التابعة للمطارات، ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على معلومات محددة وتأكيد التوقيت.

فيما يلي المطارات الدولية في فلوريدا المفتوحة، والتي قد تؤخر بعض الرحلات الجوية أو تلغيها

مطار فورت لودرديل هوليوود الدولي

مطار ميامي الدولي

مطار بالم بيتش الدولي

مطار نورثويست فلوريدا بيتشيز الدولي

مطار بينساكولا الدولي

مطار تالاهاسى الدولي

أما بالنسبة للمطارات الأصغر، فإن مطار بونتا غوردا تعرّضت حظائر الطائرات فيه لأضرار "جسيمة" وانقطع الطاقة الكهربائية عن صالة الركّاب فيه. وبمجرد استعادة الكهرباء، سيضع المطار خططًا لاستعادة الخدمة.

ويتوقع إعادة فتح مطار جينزفيل الإقليمي عند الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي الجمعة.

إلغاء الرحلات

ألغي نحو 2،070 رحلة الخميس في الولايات المتحدة بحلول الساعة 8 مساءً بالتوقيت الشرقي، وفقًا للبيانات الواردة من موقع تتبع الرحلات FlightAware، كما كانت ألغيت أكثر من 2،100 رحلة جوية أمريكية يوم الأربعاء.

وألغي أكثر من 1،500 رحلة طيران يوم الجمعة بحلول الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي يوم الخميس.

وسُجّل تأخير لنحو 2،900 رحلة في الولايات المتحدة، الخميس.

وصرّحت الخطوط الجوية الأمريكية بأنّ عملياتها التشغيلية في رابع أكبر مركز لها، في ميامي، قيد التعافي.

ويمكن للعملاء الأمريكيين الذين يسافرون عبر مطارات في ولايات فلوريدا، وجورجيا، وكارولينا إعادة حجز الرحلات من دون دفع رسوم تغيير.

كما أطلقت شركات الطيران الأمريكية الأخرى، بما في ذلك خطوط دلتا الجوية، وخطوط ساوث ويست الجوية، والخطوط الجوية المتحدة، سياسات مرنة لعملاءها المتضررين.