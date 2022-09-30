مخلوقات أسطورية وأشباح "تحتلّ" جزرها.. رحلة عابرة لإندونيسيا بالصور

ألق نظرة على بعض عجائب الطبيعة التي تنتظر السياح في إندونيسيا

من واشنطن إلى إندونيسيا..تجربة عائلة سافرت حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم سفره في أرجاء إندونيسيا لأكثر من عقدين، إلا أنّ الكاتب مارك إيفيلي ما زال يجد صعوبة في فهم الحجم الحقيقي، لأكبر دولة جزرية على هذا الكوكب والتنوّع الذي تتمتّع به

يقول المؤلف، مارك إيفيلي، إن جزر كومودو يجب أن تكون واحدة من أكثر المناظر الطبيعية غموضًا في العالم., plain_text Credit: Mark Eveleigh

يُلّخص كتاب مارك إيفيلي الأخير، المعنون Kopi Dulu: Caffeine-fuelled Travels through Indonesia، رحلة طولها 15 ألف كيلومتر قام بها من طريق البر، والسكك الحديدية، والقوارب، والسير على الأقدام.

ووصف إندونيسيا بأنّها "أكثر دول العالم غير المرئية".

يعيش أطفال تمبور، في مقاطعة مالوكو الإندونيسية، حياة شاطئية سعيدة وصحية. , plain_text Credit: Mark Eveleigh

تعتبر رابع دولة في العالم من حيث عدد السكان، وهي موطن نحو 10٪ من لغات العالم.

زار إيفيلي إندونيسيا للمرة الأولى عام 1995، وقاد رحلة استكشافية عبر جزيرة بورنيو. ومنذ ذلك الحين، سافر بمهام إلى جميع الجزر الرئيسية.

واستكشف بدوره حوالي 100 جزيرة أو أكثر من الجزر غير الموثّقة، وعددًا قليلًا من الـ12 ألف جزيرة، التي تمّ تصنيفها رسميًا بأنّها غير مأهولة بالسكان حتى اليوم.

تعرف جزر "كي" الإندونيسية بكونها جنة استوائية. , plain_text Credit: Mark Eveleigh

وربما يخبرك المشكّكون أنه لا توجد مناطق غير مستكشفة في البلاد. لكنّ، إندونيسيا تقدم مستوى من المغامرة لا يضاهيه سوى عدد قليل من الدول

صورة تعكس وليمة حفل الزفاف في بالي., plain_text Credit: Mark Eveleigh

وزار إيفيلي معظم المناطق السياحية الشهيرة في البلاد، وعدد من المواقع الأخرى التي أصبحت معروفة، رغم أنها شهدت عددًا قليلًا نسبيًا من المسافرين الدوليين.

وبدوره، تحدث إلى الأشخاص في جميع أنحاء الجزر حول العدد الكبير من المخلوقات الأسطورية، والأرواح، والأشباح، التي يبدو أنها تحتل كل ركن من أركان هذا الأرخبيل الرائع.

يتميز مهرجان Teluk Palu الإندونيسي بسحر ألوانه. , plain_text Credit: Mark Eveleigh

ولا يزال الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة سولاوسي، الموطن التقليدي لشعب بوجيس، وهو مجموعة عرقية اشتهرت ذات يوم بقراصنها المرعبين.

واليوم، يواصل شعب بوجيس بناء مركبات سولاوسي الشراعية المهيبة والمعروفة باسم Phinisi.

أصبحت هذه السفن الطويلة جزءًا لا يتجزأ من السياحة بين العديد من الجزر النائية في إندونيسيا.

يتم إصلاح وصيانة القوارب من جميع الأحجام في ميناء تانجونج بيرا، جنوب سولاوسي. , plain_text Credit: Mark Eveleigh

وتحل إندونيسيا في المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث التنوع البيولوجي (بعد البرازيل)، وتفتخر بوجود أنواع ثدييات لديها أكثر من أي دولة أخرى في العالم.

تحتوي غابات المرتفعات في منتزه كيرينسي سيبلات الوطني في سومطرة على نمور أكثر من كل تايلاند وكمبوديا ولاوس وفيتنام مجتمعة. , plain_text Credit: Mark Eveleigh

ومن أسواق الحياة البرية في شمال سولاوسي، إلى محميات النمور في جزيرة سومطرة والمحميات البحرية في واكاتوبي، تذكرك باستمرار بحقيقة أنّ قرابة ربع الثدييّات في إندونيسيا مصنّفة على أنها "مهددة".