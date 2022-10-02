لحظات ساحرة..شاهد ردة فعل حوت أبيض عند سماع عازف كمان في أمريكا

نشر الأحد ، 02 أكتوبر / تشرين الأول 2022

كاميرا تلتقط مشهدًا مهيبًا لتجمع أكثر من 1000 حوت في القطب الجنوبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن كان يبحث المنظمون بحوض "ميستيك" المائي، في أمريكا، عن عازف يجعل حياة الحيتان أكثر إثارة، لم يرد أن يُفوّت الأمريكي كيفن جيه لوثر هذه الفرصة.

واكتشف لوثر، واسمه الفني بيج لوكس، حبه للعزف منذ طفولته، عندما أدرك أنه يستطيع الرقص طوال اليوم على أنغام الموسيقى دون كلل أو ملل.

ويعمل لوثر حاليًا في مجال العزف بشكل احترافي منذ 3 سنوات، لكنه يعزف على آلة الكمان الموسيقية منذ أكثر من 30 عامًا.

من هو "جونو"؟

وعادة ما تستمتع الحيتان بالموسيقى، وتحديدًا "جونو"، وهو نجم الحوض المائي.

ويحب الحوت الاجتماعي "جونو" وجود الناس من حوله.

وعزف لوثر لمدة 30 دقيقة، في حوض "ميستيك" المائي، ما أثار اهتمام "جونو" بشكل كبير.

وقال الفنان الأمريكي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "أردت أن أفعل شيئًا ممتعًا وشيقًا.. لم يكن لدي أي فكرة كيف سيكون رد فعل الحيتان.. اعتقدت أنها ستكون فكرة جيدة، وانتهى الأمر بجذب الكثير من الاهتمام".

وكانت الحيتان تحدّق بالفنان الأمريكي، عند أدائه بعض الأغاني، الأمر الذي وجده لوثر مضحكًا حقًا.

وكانت الحيتان أحيانًا تضغط برأسها على جدار الحوض، وكأنها تريد إلقاء التحية.

وقال لوثر إنه في أكثر اللحظات "سحرًا"، كانت الحيتان ترقص في الحوض.

وأضاف: "شعرت أن التجربة كانت رائعة بشكل لا يصدق.. شعرت حقًا أنني كنت أتواصل مع هذا الحيوان الضخم، وأنه يمكنني النظر في عينيه، وأرى أنه كان يقضي وقتًا رائعًا".

ويُعتبر الحوت الأبيض من بين الكائنات الأكثر ودّية في العالم.

ويرى الفنان الأمريكي أن وظيفة الحوت الأبيض تتمثل بنقل طاقة إيجابية لجميع الأشخاص من حوله.

وفي أحد مقاطع الفيديو، كان "جونو" يقف مقابل لوثر أثناء عزفه على الكمان.

وسرعان ما اتجه الحوت الأبيض نحو إحدى الزائرات، لرشّها بالماء من أعلى الحوض، بأسلوب فُكاهي، ما أدى إلى تعالي أصوات الضحك بين المتفرجين.

وقال لوثر: "لم يكن لدي أي فكرة أن الحيتان تتمتع بشخصية مميزة".

ولاحظ الكثير من الأشخاص التواصل المميز الذي جمع بين الفنان الأمريكي و"جونو".

وبينما يعتقد بعض الأشخاص أن الحوت الأبيض ينبغي ألّا يكون مأسورًا، أوضح لوثر أن الحوت الأبيض المتواجد في الحوض بالفعل لن يتمكن من البقاء على قيد الحياة في الخارج.