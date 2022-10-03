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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "كيف أُبيّن عظمة المكان بصورة؟".. سؤالٌ طرحه المصور السعودي، محمد الجريبي، على نفسه قبل رصد جبل أثلب في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا في مدينة العُلا.

وربما يعتقد البعض أنه مجرد كتلة صخرية تتربع بصحراء المدينة، لكنهم سيغيرون رأيهم حتمًا عند مشاهدة صور الجريبي، الذي أضاف لمسته الخاصة.

ويميل المصور السعودي عادة إلى رصد المواقع الطبيعية بألوانها وتعرجاتها.

وفي شق يتوسط جبل إثلب، وكانت قد سببته عوامل التعرية والأمطار، يحرص الجريبي على إضافة عنصر إنساني إلى صوره.

وقال المصور السعودية أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "الجبل وحده عبارة عن كتلة كبيرة على الأرض، ولكن عندما تتعايش معه، تشعر بعظمته وصغر الإنسان مقابله".

وبحسب ما ذكره موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني، كان جبل أثلب موقعًا لعبادة الأنباط، الذين كانوا من البدو العرب القدامى من صحراء النقب.

وفي حال تساؤلك عن أكبر عامل جذب لجبل أثلب، فإنه "الديوان"، وهو عبارة عن غرفة كبيرة منحوتة في صخور الجبل، والتي تشبه منطقة تناول الطعام.

ومن المعتقد تاريخيًا أنها كانت غرفة مهمة للتجمعات مثل الولائم الملكية والاجتماعات السياسية.

Credit: Mohammed Al Jerabi

وأوضح الجريبي أن الديوان ليس مجرد مكان مربّع يجلس فيه الناس، بل يحمل أبعادًا كثيرة.

وأثار دهشة العديد من المهندسين حول كيفية بنائه بهذه الطريقة، في زمن لم تتوفر فيه الوسائل والمعدات اللازمة والحديثة.

وقال المصور السعودي: "يوجد صدى في الديوان لأنهم كانوا يسمعون الموسيقى".

Credit: Mohammed Al Jerabi

وبحسب ما أشار إليه موقع "Welcome Saudi" الإلكتروني، تحتوي المنطقة المركزية للجبل على العديد من المنحوتات والنقوش التي قد يكون لها علاقة بالممارسات الدينية القديمة.

Credit: Mohammed Al Jerabi

وتوجد أيضًا قناة مائية تتدفق عبر مركز سلسلة الجبال، وتؤدي إلى حوض مياه طبيعي، وفي النهاية إلى صهريج.

وهناك العديد من الزوايا المحفورة على جوانب الجبل، التي تعكس صورًا خاصة بالنسور أو الصقور.

Credit: Mohammed Al Jerabi

وفي كل مرة يزور فيها الجريبي مدينة العُلا، يشعر وكأنه يعيش "خارج الكرة الأرضية".

ويعود ذلك إلى تكويناتها الصخرية المختلفة، ومنحوتاتها العظيمة، وتعرجاتها الجبلية التي صُنعت من الطبيعة.

Credit: Mohammed Al Jerabi

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الفنون الهندسيّة، الّتي تميّزت بها العلا، تجذب السيّاح من داخل المملكة وخارجها.

ولا تزال هذه المعالم الأثرية، التي تركها الإنسان منذ العصر الأول قبل الميلاد، قائمة بتفاصيلها الدقيقة حتى عصرنا الحالي.

فهل تفكر بزيارتها قريبًا؟