شاهد..مغامر مصري يحاول تجربة "المشي على الماء" في دهب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عند متابعة مقطع الفيديو أعلاه، ستشعر بالذهول حتمًا.. والسبب أنه لا يُضاهي أي مشهد يُلتقط عادة لممارسي رياضة ركوب الأمواج بالطائرة الورقية.

وبعد متابعته للعديد من الفيديوهات، قرّر المغامر المصري، عبدالله شتيوي، تجربة المشي على الماء.

وبداية، حرص شتيوي على التمرّن جيدًا، حتى استطاع أخيرًا أن يتحكّم بحركته ويُمارسها بكل سهولة.

وربما تظن بداية أنها حركة صعبة، لكنها كانت أكثر سهولة من العديد من الحركات التي قام بها شتيوي سابقًا، وواجه فيها صعوبات كبيرة.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب العديد من الأشخاص، الذين أرادوا تعلم هذه الحركة من المغامر المصري.

وقال شتيوي، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "حرية لا توصف.. لا يقتصر شعوري على هذه الحركة فحسب، وإنما جميع اللحظات تُشعرني بالحرية".

والتُقط مقطع الفيديو منذ سنتين، في منطقة "البلو لاجون" بمدينة دهب السياحية، ما يعني أن المغامر أصبح أكثر خبرة وتحكمًا في هذه الحركة.

منطقة "بلو لاجون" في دهب

وفي قلب الجبال وعلى شاطئ البحر، توفر منطقة "بلو لاجون" العديد من الأنشطة، أبرزها ركوب الأمواج بالطائرة الورقية، وذلك نظرًا لهبوب الرياح بقوة، ما يوفر أجواءً مناسبة لممارسة هذه الرياضة.

وأوضحت هيئة السياحة المصرية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن "بلو لاجون" تُعتبر من بين أكثر المناطق التي تستحق الزيارة، خاصة أن مياهها الصافية تجعلك ترى "قطعة من السماء على الأرض".

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