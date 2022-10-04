صورة لـ"بركة قبيحة" في أيسلندا تثير الإعجاب..ما سرها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجد المصوّر البولندي، ماريك بيجالسكي، نفسه في موقفٍ مثير للاهتمام مؤخرًا.
وأصبحت صورة التقطها بيجالسكي لفوّهة بركانية في أيسلندا من الأعمال المُشاد بها في جائزة التصوير بواسطة طائرة "الدرون" لعام 2022 (Drone Photo Awards)، وضمن فئة "الطبيعة" تحديدًا.
وتكمن المفارقة في إبراز الصورة لفوّهة تُدعى "Ljotipollur"، وهي تعني "بركة قبيحة".
وقال المصور المحترف المقيم في أيرلندا في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "اسمها بركة قبيحة رُغم حقيقة أنها عبارة عن موقع جميل بشكلٍ لا يُصدّق، وخاصةً من فوق"، مضيفًا أنها "مفارقة بعض الشي، هذا صحيح".
والفوّهة جزء من منطقة بركانيّة ضخمة في أيسلندا، وتوجّه بيجالسكي لتوثيقها في سبتمبر/أيلول من عام 2021.
وتمتلئ الفوهة المائلة إلى اللون الأرجواني بمياه زرقاء خلابة.
وقبل التقاط صورته المثيرة للإعجاب، اضطر البولندي الانتظار لمدّة 4 ساعات حتى توقّف تساقط المطر، وتباطأت الرياح، بهدف أن يتمكن من تشغيل طائرة "الدرون" الخاصة به.
وقال بيجالسكي: "ظهور قوس القزح من أكثر التفاصيل الفريدة في الصورة".
ولم تكن زيارة المصور لهذا الموقع مجرّد صدفة، إذ أنه خطط للتوجه إليه لاحتضانه إمكانيات ضخمة عندما يأتي الأمر للتصوير الفوتوغرافي.
وعند المشي باتجاه الفوهة، سيصادف المرء الكثير من المشاهد الجميلة، بحسب ما ذكره بيجالسكي، مثل صحاري الرماد البركاني، والوديان الجليديّة.
وبصفته فنانًا بصريًا، يؤمن البولندي بكون التصوير الفوتوغرافي أداة قوية، إذ قال: "الاعتراف بي في مثل هذه المسابقة المرموقة للتصوير الفوتوغرافي، بمثابة امتياز كبير".
ويعشق المصور التصوير لكونه طريقة للاستمتاع بالطبيعة عن قرب، وخصوصًا عند استكشاف أراضٍ لم يلوّثها البشر.