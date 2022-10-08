هذه المنطقة الإيطالية ستدفع لك مقابل زيارتها

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هناك قرى إيطالية تبيع المنازل بسعر فنجان القهوة، وقرى أخرى تدفع لك مقابل الانتقال إليها. والآن، هناك منطقة إيطالية ستدفع لك مقابل زيارتها فقط.

حيث قرر إقليم "فريولي فينيتسيا جوليا"، الذي يقع في أقصى شمال شرق إيطاليا، تعوّيض الزوار عن رحلاتهم، إذا سافروا على متن القطار من أي موقع في البلاد.

وإذا لم يكن ذلك كافيًا لجعلك تهرول لشراء تذكرة طيران لرحلة إلى إيطاليا، فستمنحك المنطقة أيضًا بطاقة تأهلك لدخول مجاني إلى المتاحف، وركوب وسائل النقل العام مجانًا، إضافة إلى الخصومات في أماكن أخرى.

تُعرف غرادو باسم "أم البندقية"., plain_text Credit: DeAgostini/Getty Images

أما الشرط الوحيد فهو أنّه يجب عليك البقاء لمدة ليلتين على الأقل.

ولكن لا تعد هذه تضحية كبيرة، حيث تحتضن هذه المنطقة المدن القديمة ذات الفنون، والجبال، وبعض أفضل الشواطئ في إيطاليا.

وابتداءً من 6 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وحتى 31 مايو/ أيار 2023، سيقوم مجلس السياحة المحلي، PromoTurismoFVG، برد أجرة القطار المحلية للمسافرين الذين يصلون إلى مدينتي ترييستي وأوديني، وإلى المنتجعات الساحلية بغرادو وليجنانو سابيادورو، في محاولة لتعزيز السفر المستدام.

ويمكن للزوار السفر في قطارات "ترينيتاليا" التي تديرها الدولة، من الخطوط الإقليمية المنتظمة الرابطة بين المدن، وخطوط السكة الحديدية Frecce فائقة السرعة.

ويجب على الزائر حجز باقة، بما في ذلك الإقامة في فندق مشارك في المبادرة، وعند حجز باقة ليلتين، سيتم خصم سعر تذكرة العودة من الإجمالي.

وسيحصل الضيوف أيضًا على بطاقة FVGcard مجانًا، والتي توفر دخولًا مجانيًا للمتاحف، والجولات المصحوبة بمرشدين.

إذن إلى أين تذهب؟

ترييستي بها أكبر ساحة على الواجهة البحرية في أوروبا., plain_text Credit: xbrchx/Adobe Stock

تعد ترييستي إحدى المدن الرائعة في شمال إيطاليا، رغم أنّها لا تشعر الزائر دائمًا بأنها بإيطاليا، وقد ضمتها الإمبراطورية النمساوية المجرية، وجعلتها ميناءها الرئيسي، ولم تستعدها إيطاليا إلا بعد الحرب العالمية الأولى.

وهذا يعني أن هناك ثقافة قهوة على الطراز الفييني، مع مساحات شاسعة من المدينة بناها النمساويون، بالإضافة إلى مناطق قديمة، وحتى بقايا رومانية.

أوديني لديها أقلية سلوفينية محمية., plain_text Credit: MassanPH/Moment RF/Getty Images

وتعد مدينة أوديني متعددة الثقافات، التي كانت ذات يوم جزءًا من إمبراطوريات البندقية ثم الإمبراطوريات النمساوية، إنها مدينة فخمة بها أعمال كارافاجيو وتيبولو في قلعتها التي تحولت إلى متحف، وكاتدرائية يعود تاريخها إلى القرن الثالث عشر.

ومن بين الوجهتين الشاطئيتين، تُعرف غرادو باسم "أم البندقية"، التي شُيدت على جزر في بحيرة تبعد 75 ميلاً شمال شرق "لا سيرينيسيما".

ليجنانو سابيادورو تعد واحدة من أفضل المنتجعات الشاطئية في البحر الأدرياتيكي, plain_text Credit: Martin Dworschak/Adobe Stock

أما ليجنانو سابيادورو فتعد واحدة من أفضل المنتجعات الشاطئية في البحر الأدرياتيكي، حيث الرصيف البحري Terrazza a Mare على شكل فقاعة ملتصقة بالبحر، والمصمم عام 1969.

بالنسبة لأولئك الذين يسافرون إلى ترييستي أو أوديني، سيحصلون على بطاقة FVGcard لمدة 48 ساعة للإقامة لمدة ليلتين، أو بطاقة لمدة أسبوع للإقامة لمدة ثلاثة أيام أو أكثر.

وتتيح تلك البطاقة الدخول المجاني إلى المتاحف الرئيسية والجولات المصحوبة بمرشدين التي وضعها مجلس السياحة، كما تشمل خصومات على الخدمات من حمامات السباحة إلى المسارح، ودخول مجاني أو مخفض التكلفة للمعارض الخاصة - مثل معرض بانكسي في ترييستي الذي سيقام من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وحتى أبريل/ نيسان العام القادم.