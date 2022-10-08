هذه المدينة الإيطالية يُطلق على نصف سكانها اسم "توتشي"

تعرّف إلى سر صناعة البيتزا من ستانلي توتشي

بعيدًا عن جنون السياحة.. تعرف إلى هذه الجزيرة ذات البيوت الملونة في البندقية بإيطاليا

"أبواب الجنة الصغيرة".. تعرف إلى هذا التقليد القديم لبيع النبيذ في إيطاليا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- هل سبق أن تخيلت نفسك تزور مدينة إيطالية، يحمل نصف سكانها نفس اسمك؟

وبالنسبة للممثل الأمريكي ستانلي توتشي، الذي كان يرافق والديه المسنين إلى موطن أجداده في منطقة كالابريا بجنوب إيطاليا، كان الأمر "عاطفيًا للغاية".

وكانت هذه المرة الأولى التي يزور فيها الممثل ووالديه المدينة منذ أن كان عمره 12 عامًا، بحسب ما أوضحه.

وقال لمراسلة CNN، كريستيان أمانبور، هذا الأسبوع: "كان الأمر مؤثرًا للغاية.. كما تعلمين، والدي يبلغ من العمر 92 عامًا، وأمي تبلغ من العمر 86 عامًا، ولم يعتقدا أنّهما سيعودان لرؤية هؤلاء الأشخاص مجددًا.. كان الأمر مؤثرًا للغاية".

وتجول توتشي رفقة عائلته، في شوارع مارزي، بحثًا عن منزل جده ستانيسلا توتشي.

واستصعب والده تذكر موقع المنزل الدقيق. وأعيقت عملية البحث أيضًا حقيقة أنّ توتشي ليس اسمًا غير مألوف في هذه الزاوية من إيطاليا.

وأوضح توتشي: "أكثر من نصف سكان مارزي يشاركوننا الاسم، والذي اتضح أنه مشكلة كبيرة، حيث يريد والدي العثور على منزل والده".

وأخبر أمانبور أنّه لم يكن من المؤكد ما إذا كانوا قد عثروا على منزل الأجداد الفعلي، مازحًا أنهم لم يطرقوا بابًا محتملًا لأن الطعام كان يشتت انتباههم.

يقول الممثل إن أكثر من نصف الأشخاص في مارزي يطلق عليهم اسم توتشي. , plain_text

ويلعب الطعام دورًا كبيرًا في استكشاف توتشي لإيطاليا.

ويقول إنّ السكان المحليين في كالابريا، كما هو الحال في مناطق أخرى من البلاد، متحمسون لتفوق أساليب الطهي الخاصة بهم.

وأشار توتشي إلى أنّ الإيطاليين مميزون للغاية فيما يتعلق بوصفاتهم، حيث يقولون "أنا أستخدم هذا النوع من الأسماك تحديدًا، وأنا أستخدم هذا النوع من الطماطم، وأستخدم هذا النوع من الزيت، وأستخدم هذا النوع من الثوم".

ولاحظ أنّ الإيطاليين غالبًا ما يبدون تحفّظهم عند ظهور ابتكارات جديدة في الطبخ، مستشهدين بقصة شاب صنع جبن ماعز أزرق غير عادي، والذي أصبح ناجحًا اليوم.

وقال توتشي: "في إيطاليا، يتشددون للغاية بشأن نوع الجبن الذي تصنعه.. هل يمكن صنع جبنة زرقاء من الماعز؟ بالتأكيد لا! لكنه فعل ذلك.. كانت عائلته مستاءة للغاية، لكنهم سعداء اليوم".