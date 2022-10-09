كأنه دماغ إنسان..مصري يوثق "مرجان المخ" بمياه البحر الأحمر

نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا شك بأن مياه البحر الأحمر في مصر تُعد من أفضل مواقع الغوص في العالم، حيث تجذب محبي الغوص لاسكتشاف كنوزها من العجائب الطبيعية، وكشف أسرارها.

واستطاع مصور الطبيعة والحياة البرية المصري رمضان عوض، توثيق إحدى عجائب البحر الأحمر المتمثلة في مرجان صخري يتخذ شكل مخ الإنسان بشكل مثير للدهشة، والذي يُعد من أجمل الشعاب المرجانية بأعماق البحر الأحمر.

Credit: Ramadan Moneer Awwad

وكما يوحي مظهره، يُطلق على هذا النوع من المرجان البحري اسم مرجان المخ، ويعرف أيضًا بمرجان الدماغ، إذ أنه يتمتع بحفر عميقة تشبه طيات الدماغ، وفقًا لموقع "Oceana" المعني بحماية المحيطات حول العالم.

وقد تتخذ هذه الحفر كذلك شكل المتاهة، ما أدى إلى ظهور الاسم العلمي "labryinthiformis".

وهذا الكائن الحي رغم مظهره الدماغي، إلا أنه لا يملك دماغًا، وقد ينمو بطول 6 أقدام ويعيش حتى 900 عام، وفقًا لخدمة المحيط الوطنية.

وينمو هذا المرجان ببطء شديد، لكنه يبني هياكل فائقة القوة تعمل كأساس للشعاب المرجانية، ما يشكل أهمية بيئئة كبيرة.

Credit: Ramadan Moneer Awwad

ويستغرق هذا النوع الضخم من الشعاب المرجانية وقتًا طويلاً حتى يُصبح بتلك الأحجام الكبيرة، ولكن بمجرد نموه، يوفر حماية فائقة للحياة البحرية والسواحل.

ويمكن أن تمتص الشعاب المرجانية ما يصل إلى 97% من طاقة الأمواج أثناء العواصف، ويلعب مرجان المخ دورًا مهمًا في هذه الوظيفة.

ويقول عوض لموقع CNN بالعربية، إن توثيقه لمرجان المخ بالبحر الأحمر كان بهدف "التوعية البيئية للحفاظ على حياة الشعب المرجانية في مختلف السواحل المصرية".

ويقوم عوض بعمليات توثيق موسّعة بمختلف سواحل البحر الأحمر من أجل نشر الوعي البيئي عن الكائنات البحرية.

Credit: Ramadan Moneer Awwad

ويشير عوض إلى أن العثور على هذا النوع من الشعاب المرجانية يتطلب تجهيزات مختلفة، منها نوعية التصوير وتحديد أماكن الغوص من أجل الحصول على صورة واضحة بأبعاد مختلفة.

وفي بعض الأحيان، يجد يعضًا من مرجان المخ بوضع متهالك، ويعود السبب في ذلك إلى القوارب السياحية التي ترمي بخطافها بشكل عشوائي على الشعاب المرجانية، ما يسبب خدوش على سطحها.

ويلفت إلى أنه يختار توثيق مرجان المخ الحي الذي يتمتع بالبنية السليمة حتى بصورة تفي جمال هذا الكائن الفريد من نوعه.

ويشرح عوض أنّ مرجان المخ يُعد من أنواع المرجان الصلبة، والتي تتحمل الكثير من الأضرار داخل المياه، فضلًا عن أنه يتمتع بمظهر فتّان وعجيب، بسبب شكله الذي يجسد شكل مخ الإنسان.

Credit: Ramadan Moneer Awwad

ويوضح عوض الدور الجوهري الذي تقوم به تلك الكائنات الحية البديعة في تنظيف المياه من العوالق البحرية.

ويقول: "تعمل تلك الكائنات البحرية كشبكة تصفية لمياه البحر من العوالق أو أنواع البكتيريا التي تعيش في مياه البحر".

ونالت الصور التي شاركها عوض عبر منصته على مواقع التواصل الاجتماعي أصداء واسعة النطاق، إذ عبر متابعوه عن انبهارهم بهذا المخلوق البديع، ولفتوا إلى أن هذا الكائن البحري بمثابة "اسم على مسمى".

ويقول عوض: "رحب الكثير من الأشخاص بوجود هذا النوع من المرجان في بحرنا الأحمر، كما أشاد البعض بأهمية التوعية البيئية من أجل الحفاظ علي تلك الأنواع في مختلف سواحلنا المصرية".