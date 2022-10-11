صورة مدهشة لبومة استطاعت التخفي على جذع شجرة.. هل تستطيع كشفها؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعتقد المصور الأيرلندي، ألان ميرفي، أن هذه الصور التي التقطها لطائر البوم الرمادي تُعتبر من أفضل أعماله من الناحية التقنيّة، أو الإبداعيّة، ولكنها شدّت انتباه العديد من الأشخاص عبر الإنترنت.
وتُظهر الصورة الأولى ما يبدو أنه مجرّد مشهد لجذع شجرة، ليتّضح في الصورة الثانية أن هناك طائر بوم مموه أمام الكاميرا.
والتقط ميرفي هذا المشهد الساحر في يونيو/حزيران من عام 2019، وذلك أثناء إشرافه على ورشة لتصوير طيور البوم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، بكندا.
وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان بإمكاني سماع نداء طائر البوم في أعماق الغابة.. واستغرقت رؤية الطائر بعض الوقت بالفعل".
ولم يتمكّن الأيرلندي من رصد الطائر إلا عندما أدارت البومة وجهها للنظر إليه، كاشفةً عن عينيها الصفراوين، وبالتالي عن المكان الذي تختبئ فيه.
وأكّد المصور الحائز على جوائز: "كان قربنا من هذا المخلوق الرائع تجربة مدهشة بالنسبة لنا جميعًا".
ونما شغف ميرفي تجاه الطيور في سن مبكرة، إذ أنه نشأ وهو مُحاط ببيئة ريفيّة في أيرلندا، وإنجلترا.
وأثار هذا المشهد إعجاب 3 ملايين شخص تقريبًا منذ أن نشر ميرفي الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أظن أن الأشخاص يحبّون رؤية مدى روعة الطبيعة".