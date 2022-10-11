صورة مدهشة لبومة استطاعت التخفي على جذع شجرة.. هل تستطيع كشفها؟

داخل مقهى لطيور البوم في أبوظبي.."الأول" من نوعه بالشرق الأوسط

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعتقد المصور الأيرلندي، ألان ميرفي، أن هذه الصور التي التقطها لطائر البوم الرمادي تُعتبر من أفضل أعماله من الناحية التقنيّة، أو الإبداعيّة، ولكنها شدّت انتباه العديد من الأشخاص عبر الإنترنت.

وتُظهر الصورة الأولى ما يبدو أنه مجرّد مشهد لجذع شجرة، ليتّضح في الصورة الثانية أن هناك طائر بوم مموه أمام الكاميرا.

أثار مشهد وثقه المصور ألان ميرفي في كندا الإعجاب عبر الإنترنت. , plain_text Credit: Alan Murphy Photography

والتقط ميرفي هذا المشهد الساحر في يونيو/حزيران من عام 2019، وذلك أثناء إشرافه على ورشة لتصوير طيور البوم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، بكندا.

كان ميرفي يقود ورشة تصوير عند توثيقه لطائر البوم المموه. , plain_text Credit: Alan Murphy Photography

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان بإمكاني سماع نداء طائر البوم في أعماق الغابة.. واستغرقت رؤية الطائر بعض الوقت بالفعل".

ولم يتمكّن الأيرلندي من رصد الطائر إلا عندما أدارت البومة وجهها للنظر إليه، كاشفةً عن عينيها الصفراوين، وبالتالي عن المكان الذي تختبئ فيه.

لطالما كان ميرفي شغوفًا تجاه الطيور منذ صغره. , plain_text Credit: Alan Murphy Photography

وأكّد المصور الحائز على جوائز: "كان قربنا من هذا المخلوق الرائع تجربة مدهشة بالنسبة لنا جميعًا".

صورة ديناميكية من المصور. , plain_text Credit: Alan Murphy Photography

ونما شغف ميرفي تجاه الطيور في سن مبكرة، إذ أنه نشأ وهو مُحاط ببيئة ريفيّة في أيرلندا، وإنجلترا.

صورة زاهية وثقها ميرفي لطائر طنّان. , plain_text Credit: Alan Murphy Photography

وأثار هذا المشهد إعجاب 3 ملايين شخص تقريبًا منذ أن نشر ميرفي الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أظن أن الأشخاص يحبّون رؤية مدى روعة الطبيعة".