صورة مدهشة لبومة استطاعت التخفي على جذع شجرة.. هل تستطيع كشفها؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يعتقد المصور الأيرلندي، ألان ميرفي، أن هذه الصور التي التقطها لطائر البوم الرمادي تُعتبر من أفضل أعماله من الناحية التقنيّة، أو الإبداعيّة، ولكنها شدّت انتباه العديد من الأشخاص عبر الإنترنت.

وتُظهر الصورة الأولى ما يبدو أنه مجرّد مشهد لجذع شجرة، ليتّضح في الصورة الثانية أن هناك طائر بوم مموه أمام الكاميرا.

لم تكشف عن مخبئها إلا عندما نظرت إلى المصور.. صورة مدهشة تُظهر بومة مموهة بشكل مثير للإعجاب
أثار مشهد وثقه المصور ألان ميرفي في كندا الإعجاب عبر الإنترنت. , plain_textCredit: Alan Murphy Photography

والتقط ميرفي هذا المشهد الساحر في يونيو/حزيران من عام 2019، وذلك أثناء إشرافه على ورشة لتصوير طيور البوم في مقاطعة كولومبيا البريطانية، بكندا.

لم تكشف عن مخبئها إلا عندما نظرت إلى المصور.. صورة مدهشة تُظهر بومة مموهة بشكل مثير للإعجاب
كان ميرفي يقود ورشة تصوير عند توثيقه لطائر البوم المموه. , plain_textCredit: Alan Murphy Photography

وقال المصور في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "كان بإمكاني سماع نداء طائر البوم في أعماق الغابة.. واستغرقت رؤية الطائر بعض الوقت بالفعل".

ولم يتمكّن الأيرلندي من رصد الطائر إلا عندما أدارت البومة وجهها للنظر إليه، كاشفةً عن عينيها الصفراوين، وبالتالي عن المكان الذي تختبئ فيه.

لم تكشف عن مخبئها إلا عندما نظرت إلى المصور.. صورة مدهشة تُظهر بومة مموهة بشكل مثير للإعجاب
لطالما كان ميرفي شغوفًا تجاه الطيور منذ صغره. , plain_textCredit: Alan Murphy Photography

وأكّد المصور الحائز على جوائز: "كان قربنا من هذا المخلوق الرائع تجربة مدهشة بالنسبة لنا جميعًا".

لم تكشف عن مخبئها إلا عندما نظرت إلى المصور.. صورة مدهشة تُظهر بومة مموهة بشكل مثير للإعجاب
صورة ديناميكية من المصور. , plain_textCredit: Alan Murphy Photography

ونما شغف ميرفي تجاه الطيور في سن مبكرة، إذ أنه نشأ وهو مُحاط ببيئة ريفيّة في أيرلندا، وإنجلترا.

لم تكشف عن مخبئها إلا عندما نظرت إلى المصور.. صورة مدهشة تُظهر بومة مموهة بشكل مثير للإعجاب
صورة زاهية وثقها ميرفي لطائر طنّان. , plain_textCredit: Alan Murphy Photography

وأثار هذا المشهد إعجاب 3 ملايين شخص تقريبًا منذ أن نشر ميرفي الصورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلًا: "أظن أن الأشخاص يحبّون رؤية مدى روعة الطبيعة".

لم تكشف عن مخبئها إلا عندما نظرت إلى المصور.. صورة مدهشة تُظهر بومة مموهة بشكل مثير للإعجاب
يشارك المصور حبه للطيور والطبيعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. , plain_textCredit: Alan Murphy Photography
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