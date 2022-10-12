أحد أكثر الأنواع خطورة.. مغامر مصري يواجه الكلب القوقازي الروسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قبل يوم واحد من تصوير مغامرته الجديدة، كانت مشاعر الخوف والتردّد تُخيّم على المصري شريف نبيل، في كل مرة يتذكر فيها مدى خطورة مواجهة كلب القوقاز الروسي (شاهد الفيديو أعلاه).

وقال نبيل في مقابلة مع موقع CNN بالعربية: "عند هجومه على الأفراد، يستهدف الكلب الرقبة بشكل مباشر وشرس".

ولطالما كان نبيل محبًا لخوض مغامرات جديدة، والسفر، والبحث عن كل ما هو غير مألوف.

وبسبب حبه الكبير للكلاب، قرّر البحث عن أكثر الأنواع غرابة، وقوة، وخطورة. وتصدّر الكلب القوقازي الروسي أعلى هذه القائمة.

وأوضح المغامر المصري: "يُعد الكلب القوقازي من بين أقوى الكلاب، لأنه يعيش بين الجبال والغابات في البرد القارس، ويصارع يوميًا للبقاء والصمود بين الدببة والذئاب".

ويُطلق عليه أيضًا كلب الرعي أو كلب الجبال القوقازية.

ويمكن تدريبه حتى يكون كلب حراسة بسبب شراسته، وخطورته، وذكائه، وسرعة بديهته، وأيضًا قدرته على الهجوم والصيد.

وفي الواقع، يتميز هذا النوع من الكلاب ببنيته الجسدية وعضلاته الضخمة. ويعتبر من بين الكلاب المعمرّة، حيث يعيش ما بين 10 إلى 12 عامًا.

ولا يُنصح بالتواجد بالقرب من كلاب القوقاز في موطنها الأصلي، خاصة بالجبال والغابات، حيث صوّر نبيل مقطع الفيديو بمزرعة كبيرة بروسيا، مع اتخاذ جميع إجراءات السلامة اللازمة.

وبمجرد الوصول إلى المزرعة، تم تعريف المغامر المصري بطبيعة الكلاب، وما يجب فعله عند مواجهتها والتعامل معها.

ويسعى نبيل إلى نقل معلومات حقيقية عن حيوانات غير مألوفة في عالمنا العربي.

وحاز مقطع الفيديو على إعجاب الكثير من الأشخاص، حيث أراد الغالبية اقتناء هذا النوع من الكلاب.

ولا تتوقف مغامرات نبيل في روسيا فحسب، بل يأمل بزيارة أمريكا اللاتينية وغابات الأمازون بسبب تميزها بالطبيعة، والحيوانات، والمغامرات والتي تختلف تمامًا عما نعيشه في عالمنا العربي.