دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بات لمحمية كاتماي الوطنية في ألاسكا بطل جديد بين الدببة البنية اللون المشاركة بالمسابقة السنوية.

فبعد فضيحة الغش على الإنترنت التي عطّلت الدور نصف النهائي، أعلن اسم الدب الفائز في مسابقة Fat Bear Week السنوية للمنتزه ليلة الثلاثاء، 11 أكتوبر/ تشرين الأول.

حصل Bear 747 على أكبر عدد من الأصوات، متقدمًا على منافسته القوية 901.

ونشر الخبر على تويتر، وجاء فيه: "هذا الدب 747 جاهز لتتويجه. نقدم لكم بطل 2022 في مسابقة Fat Bear Week".

وهذا ليس فوزه الأول، فقد سبق وحقق اللقب عام 2020.

ووفق موقع Explore.org المنظمة التي تشرف على المسابقة، فإنًّ قلة من الدببة تصل إلى مقاس 747، استنادًا إلى ملفه الشخصي.

وورد على الموقع، إنه أحد أكبر الدببة البنية على وجه الأرض، وربما يزن نحو 1400 رطل (635 كيلغرامًا). لقد كان يعمل بجد من أجل أن يسمن: كان يصطاد في حديقة بروكس فولز كل يوم تقريبًا بين أواخر يونيو/ حزيران ومنتصف سبتمبر/ أيلول.

قد يلجأ بعض الدببة إلى العدوانية كي يحمون موائل طعامهم، لكن هذا الأمر لا ينطبق على هذا الدب الكبير. يقول ملفه الشخصي: "يحافظ 747 عادةً على مكانته من خلال حجمه الهائل فقط".

وتابع الموقع: "لقد أظهر أنّ المهارة والحجم يؤثران على النجاح في عالم الدببة".

تم التعرف على الوصيفة Bear 901 لأول مرة عندما كانت بلغت من العمر سنتين ونصف السنة، عام 2018. ووفقًا لملفها الشخصي على الإنترنت، "إنها تصطاد في جميع أنحاء نهر بروكس، وتحرص أحيانًا على الدفاع عن مواقع صيدها من الدببة الأخرى. كشابة بالغة عام 2022، واصلت صقل مهارات الصيد والمهارات الاجتماعية لديها.

وأشارت المنظمة إلى أنّ "هذه عملية تستمر مدى الحياة بالنسبة للدببة البنية اللون، لكنّها مهمة بشكل خاص للإناث البالغات. فـBear 901 قد تختبر تحديًا جديدًا في قريبًا: تربية الأشبال".

من المهم أن تجمّع أنثى الدببة الحامل دهون الجسم الوافرة لدعم بقائها على قيد الحياة خلال فترة السبات، وتلد أشبالاً أصحاء.

فضيحة التصويت

لربما كان الواقع مختلفًا لو لم يكتشف المسؤولون تلاعبًا بالتصويت الأحد.

وأفاد موقع Explore.org على تويتر مساء الأحد: "إنها فضيحة Fat Bear Week التاريخية. شخص ما ملأ صندوق الاقتراع!".

وقد قالت كانديس روش لـCNN إنّ الشكوك ساورت المسؤولون عندما تراجع التصويت لصالح 435 هولي، منافس الدب 747 في نصف النهائي، بنحو 6 آلاف صوت خلال ساعات فقط.

ولفتت روش إلى أنّه "رغم أنه لم يسمع به من قبل، إلا أنه من غير المألوف جدًا أن يتراجع موقع دب لهذه الدرجة على هذا النحو. وانتهى بنا المطاف بالعثور على ما يزيد قليلاً عن 9000 صوت غير مرغوب فيها".

كانت هناك بعض الأصوات غير المرغوب فيها لـ747 أيضًا، "ربما لتضليلنا"؟

وقالت روش إن موقع Explore.org أضاف ميزة captcha إلى الاستطلاع.

تم تجاهل الأصوات المزيفة، وأعيد تصويت الأيام السابقة. وفي النهاية، انتصر 747 على 435 هولي.

الاحتفال بالدببة

وكانت محمية كاتماي أفادت الأسبوع الماضي على موقعها على الإنترنت إن المسابقة السنوية هذه تشكل "وسيلة للاحتفال بمرونة وقدرة الدببة البنية على التكيف وقوتها في كاتماي".

تتجمع الدببة البنية على نهر بروكس المليء بسمك السلمون سنويًا، قبل دخولها في السبات الشتوي. تعد الكاميرا الحية من النهر ميزة شائعة عبر الإنترنت.

وشاركت الأوزان الـ12 في مسابقة عام 2022، وتم تدريبها للحدث الكبير منذ خروجها من السبات، بحثًا عن جميع أنواع السلمون وغيرها من الأطعمة التي توفرها الطبيعة في هذه الحديقة الواقعة جنوب غرب ألاسكا الساحلي.

وكانت Explore.org نشرت سيرًا ذاتية حيوية وغنية بالمعلومات وصورًا قبل/ بعد للمتسابقين الدببة البنية اللون الرائعة (والهائلة أيضًا) على موقعها على الإنترنت.