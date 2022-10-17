قوس صخري نادر بجبال طويق في السعودية.. ما سر تسميته؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في بعض الأحيان، ليس بالضرورة أن تقطع مسافات طويلة للعثور على مغامرة جبلية فريدة، إذ قد تبعد عنك أمتارًا معدودة فقط (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

ونظرًا لما تحتضنه المملكة العربية السعودية من معالم جبلية خلّابة، قد لا تجد مثيلها في مكان آخر، يرصد المصور الفوتوغرافي، علي الشهري، جبلًا وسطه فارغ، ما يجعله يبدو كالقوس.

فهل سبق أن سمعت بـ"خشم أبو محروق"؟

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن سلسلة جبال طويق تمتد لما يقارب 800 كيلومتر من صحراء نفود الثويرات في الزلفي شمالاً، وحتى مشارف وادي الدواسر والربع الخالي جنوباً.

وأوضحت "واس" أن هذه الجبال تتمثل في هضبة ضيقة من الصخر الجيري، وتُعد من أهم المعالم الجغرافية في الجزيرة العربية، واشتهرت بـ"قلب منطقة نجد التاريخية".

وفي الجنوب الغربي من محافظة الحريق، ستلاحظ وجود قوس صخري يُعرف باسم "خشم أبو محروق".



وقال المصور السعودي، أثناء حديثه مع موقع CNN بالعربية: "القوس الصخري نادر الوجود في سلسلة جبال طويق.. لذلك، وجوده ملفت للنظر بشكل كبير".

وتأتي تسميته من تعارف الأجزاء البارزة لسلسلة جبال طويق عاميًا باسم (خشم)، تشبيهًا لها بخشم ( أي أنف) الإنسان البارز للأمام من وجهه.

وأوضح الشهري أن القوس يقع في مقدمة "خشم" من "خشوم" طويق، فسمي بـ"خشم أبو خروق".

وكان المصور السعودي يرغب بأن يعكس جمال القوس الصخرى من السماء باستخدام طائرة من دون طيّار (أي الدرون).

وبسبب سرعة الرياح العالية، اكتفى برصد لقطات أرضية.

وينصح الشهري، الذي يمارس التصوير الفوتوغرافي منذ أن بلغ الـ12 عامًا من عمره، بزيارة هذا الجبل في أي وقت من أوقات السنة، وتحديدًا خلال فصل الشتاء.