يخت "ريتز كارلتون" الفاخر.. خدمة بمعايير ذهبية وعطلة لا مثيل لها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أخيرًا، استهلّت رحلة اليخوت الفاخرة المرتقبة من فندق "ريتز كارلتون" للمرة الأولى، بعد تأخير دام ثلاث سنوات ونصف السنة عن الموعد الذي كان مقرّرًا أساسًا لإبحار Evrima.
وبدأت Evrima، الأولى بين ثلاثة يخوت مصممة خصيصًا ضمن سلسلة "ريتز كارلتون لليخوت" الشهيرة، رحلة بحرية لمدة سبع ليالٍ من برشلونة في إسبانيا وصولًا إلى نيس في فرنسا، في 15 أكتوبر/ تشرين الأول.
وتتألف السفينة التي ترتفع 190 مترًا، والتي يمكن أن تستوعب 298 راكبًا، من 149 جناحًا مع تراس خاص. وتتميز أيضًا بنوافذ ممتدة من الأرض حتى السقف، ومسبح لا متناهي، وقبو نبيذ، وملهى ليلي، وغيرها.
وتبدأ أسعار الإقامة لمدة أسبوع واحد من 6,400 دولار للفرد في إطار الرحلات المنظمة في البحر الأبيض المتوسط، بينما تبدأ الرحلات في منطقة البحر الكاريبي من 5,100 دولار للفرد.
ويمكن لأولئك الذين يخوضون هذه الرحلات البحرية الفاخرة أن يتوقعوا "خدمة بمعايير ذهبية"، إضافة إلى تجارب تناول الطعام الفاخرة، والرياضات المائية المجانية، وغيرها.
وهناك أيضًا منشأة مخصصة للأطفال على متن الرحلة، مع برنامج مناسب لمن تتراوح أعمارهم بين 4 أعوام و12 عامًا.
وستبحر Evrima إلى عدد من الوجهات موزعة في أنحاء البحر الأبيض المتوسط ومنطقة البحر الكاريبي، وكذلك أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية.
وتتراوح معظم فترات الرحلات البحرية بين 7 و10 ليالٍ.
ومن المقرر أن يتبع اليخت الفاخر اثنان آخران، وهما Ilma و Luminara.
ويذكر أنهما قيد الإنشاء حاليًا في حوض بناء السفن Chantiers de l'Atlantique في سان نازير، فرنسا.
وكان فندق "ريتز كارلتون" أعلن لأول مرة عن خططه للانتقال إلى عالم اليخوت الفاخرة، عام 2017.
وقال دوغلاس بروثيرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "ريتز كارلتون لليخوت" في بيان: "تُحدث مجموعة ريتز كارلتون لليخوت ثورة في صناعة الرحلات البحرية الفاخرة، حيث تخلق فئة فريدة تمامًا مصممة لأولئك الذين يبحثون عن عطلات لا مثيل لها".
وستكون جميع اليخوت الفاخرة الثلاثة متاحة للتأجير، رغم أن فندق "ريتز كارلتون" لم يكشف عن السعر حتى الآن.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت "فور سيزونز" عن خططها حول بناء أول سفينة لها، وهي عبارة عن يخت ضخم من 14 طبقة بطول 207 مترًا مع 95 جناحًا.
ومن المقرر أن تدخل الخدمة، أواخر عام 2025.