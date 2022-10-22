بينها قرد "متفاجئ" وسنجاب يطير كبطل خارق.. هل هذه أكثر الصور كوميدية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمّ الكشف أخيرًا عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022، شملت صورًا لبطريق "جدّي" وقرد "متفاجئ".
وبين الصور الأربعين المدرجة على القائمة المختصرة من جميع أنحاء العالم، سنجاب خارق، وشبل أسد ضرب وجهه بالشجرة.
وشارك بتأسيس الجوائز، عام 2015، المصوران المحترفان بول جوينسون-هيكس وتوم سلام.
وفي بيان صحفي، أفاد المصوران أنّ هدفهما "إنشاء مسابقة تركّز على جانب روح الدعابة خلال تصوير الحياة البرية، ويكون لها دورًا أيضًا بتعزيز الحفاظ على الحياة البرية بشكل أساسي".
وتابع سلام: "مع كل ما يحدث في العالم، يمكننا جميعًا استخدام جرعة وفيرة من المرح والضحك، وقد حقق المتأهلون لهذا العام ذلك بالتأكيد".
وتحرص المسابقة على دعم منظمات مختلفة تحافظ على البيئة سنويًا.
وهذا العام، تعمل المسابقة مع صندوق وايتلي للطبيعة، مؤسسة خيرية بريطانية تدعم الحفظ في جنوب الكرة الأرضية.
وسيتم التصويت لأكثر الصور المسلية حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومرتقب الإعلان عن الفائزين في 8 ديسمبر/ كانون الأول.