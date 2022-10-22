بينها قرد "متفاجئ" وسنجاب يطير كبطل خارق.. هل هذه أكثر الصور كوميدية؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمّ الكشف أخيرًا عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022، شملت صورًا لبطريق "جدّي" وقرد "متفاجئ".

الكشف عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير للحياة البرية الكوميدية 2022
صورة سنجاب يطير كبطل خارق وسط عاصفة ممطرة في هولندا. , plain_textCredit: Alex Pansier/Comedy Wildlife 2022

وبين الصور الأربعين المدرجة على القائمة المختصرة من جميع أنحاء العالم، سنجاب خارق، وشبل أسد ضرب وجهه بالشجرة.

الكشف عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير للحياة البرية الكوميدية 2022
صورة بطريق جدّي في جزر فوكلاند. , plain_textCredit: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

وشارك بتأسيس الجوائز، عام 2015، المصوران المحترفان بول جوينسون-هيكس وتوم سلام.

الكشف عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير للحياة البرية الكوميدية 2022
صورة حيوانات السرقاط وهي تمزح في جنوب أفريقيا. , plain_textCredit: Emmanuel Do Linh San/Comedy Wildlife 2022

وفي بيان صحفي، أفاد المصوران أنّ هدفهما "إنشاء مسابقة تركّز على جانب روح الدعابة خلال تصوير الحياة البرية، ويكون لها دورًا أيضًا بتعزيز الحفاظ على الحياة البرية بشكل أساسي".

وتابع سلام: "مع كل ما يحدث في العالم، يمكننا جميعًا استخدام جرعة وفيرة من المرح والضحك، وقد حقق المتأهلون لهذا العام ذلك بالتأكيد".

الكشف عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير للحياة البرية الكوميدية 2022
صورة تعكس وضعية زوجين من أسماك الزناد أمام الكاميرا. , plain_textCredit: Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife 2022

وتحرص المسابقة على دعم منظمات مختلفة تحافظ على البيئة سنويًا.

الكشف عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير للحياة البرية الكوميدية 2022
صورة قرد متفاجئ في جزيرة بورنيو. , plain_textCredit: Andy Evans/Comedy Wildlife 2022

وهذا العام، تعمل المسابقة مع صندوق وايتلي للطبيعة، مؤسسة خيرية بريطانية تدعم الحفظ في جنوب الكرة الأرضية.

الكشف عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير للحياة البرية الكوميدية 2022
صورة تعكس فشل شبل الأسد أثناء محاولته تسلق شجرة في تنزانيا. , plain_textCredit: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022

وسيتم التصويت لأكثر الصور المسلية حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومرتقب الإعلان عن الفائزين في 8 ديسمبر/ كانون الأول.

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