بينها قرد "متفاجئ" وسنجاب يطير كبطل خارق.. هل هذه أكثر الصور كوميدية؟

نشر السبت ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تمّ الكشف أخيرًا عن القائمة المختصرة لجوائز التصوير الفوتوغرافي للحياة البرية الكوميدية لعام 2022، شملت صورًا لبطريق "جدّي" وقرد "متفاجئ".

صورة سنجاب يطير كبطل خارق وسط عاصفة ممطرة في هولندا. , plain_text Credit: Alex Pansier/Comedy Wildlife 2022

وبين الصور الأربعين المدرجة على القائمة المختصرة من جميع أنحاء العالم، سنجاب خارق، وشبل أسد ضرب وجهه بالشجرة.

صورة بطريق جدّي في جزر فوكلاند. , plain_text Credit: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife Photography Awards 2022

وشارك بتأسيس الجوائز، عام 2015، المصوران المحترفان بول جوينسون-هيكس وتوم سلام.

صورة حيوانات السرقاط وهي تمزح في جنوب أفريقيا. , plain_text Credit: Emmanuel Do Linh San/Comedy Wildlife 2022

وفي بيان صحفي، أفاد المصوران أنّ هدفهما "إنشاء مسابقة تركّز على جانب روح الدعابة خلال تصوير الحياة البرية، ويكون لها دورًا أيضًا بتعزيز الحفاظ على الحياة البرية بشكل أساسي".

وتابع سلام: "مع كل ما يحدث في العالم، يمكننا جميعًا استخدام جرعة وفيرة من المرح والضحك، وقد حقق المتأهلون لهذا العام ذلك بالتأكيد".

صورة تعكس وضعية زوجين من أسماك الزناد أمام الكاميرا. , plain_text Credit: Arthur Telle Thiemann/Comedy Wildlife 2022

وتحرص المسابقة على دعم منظمات مختلفة تحافظ على البيئة سنويًا.

صورة قرد متفاجئ في جزيرة بورنيو. , plain_text Credit: Andy Evans/Comedy Wildlife 2022

وهذا العام، تعمل المسابقة مع صندوق وايتلي للطبيعة، مؤسسة خيرية بريطانية تدعم الحفظ في جنوب الكرة الأرضية.

صورة تعكس فشل شبل الأسد أثناء محاولته تسلق شجرة في تنزانيا. , plain_text Credit: Jennifer Hadley/Comedy Wildlife 2022

وسيتم التصويت لأكثر الصور المسلية حتى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني، ومرتقب الإعلان عن الفائزين في 8 ديسمبر/ كانون الأول.