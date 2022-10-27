"ناشيونال جيوغرافيك" تكشف عن أفضل وجهاتها السياحية لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لم يفت الأوان بعد من أجل التخطيط للرحلات الكبرى التي تنوي تحقيقها العام المقبل. وأصدرت "ناشيونال جيوغرافيك" قائمة بأفضل 25 وجهة توصي بمشاهدتها خلال عام 2023.

وشكّل الاحترام للناس وثقافاتهم، وللأرض والمحافظة عليها عنوانًا رئيسًا للقائمة، التي شملت 5 فئات رسمية.

وقالت إيمي أليبيو، كبيرة المحرّرين في "ناشيونال جيوغرافيك ترافيل"، إن الأمل ألا يشكّل عام 2023 إقبالًا كبيرًا على السفر فقط، بل فرصة أيضًا لاكتشاف العجائب مجدّدًا.

وأوضحت أليبيو: "لأنك عندما تشعر بالرهبة من أمر ما، فإنك تتعامل معه باحترام. لذا رغبنا بتشجيع هذه الروحية من خلال هذه القائمة".

وركّزت القائمة على الوجهات التي يبذل مجتمعها جهود الحفظ، وتضم مسارات التعافي والتراث، وتوفر للوافدين وسائل يردون الجميل عبرها، بالإضافة إلى الأماكن التي تقوم بعمل مهم في مجال السياحة البيئية والاستدامة والسفر الشامل.

البحث في المجتمع المحلي

وأدخلت "ناشيونال جيوغرافيك" فئة جديدة ضمن قائمتها لهذا العام، من خلال الاستعاضة عن فئة "الاستدامة" بفئة "المجتمع" الأوسع.

ولفتت أليبيو إلى أنّ الهدف من ذلك "يتّصل بتوسيع التركيز على الأشخاص الذين يسعون بجهد لتحقيق وجهات مستدامة والأساليب المختلفة التي يعتمدونها لذلك، بدءًا من جعل السفر أكثر سهولة، ووصلوًا إلى دعم الشركات والمؤسسات المحلية".

أمّا الاستدامة، فتوزعت على الفئات الأربع الأخرى أيضًا وهي: الطبيعة، والثقافة، والمغامرة، والعائلة.

وتمثّل الوجهات الخمس المدرجة ضمن فئة "المجتمع" مجموعة متنوعة من نقاط القوة.

إذ أدرجت غانا كوجهة مهمة للمسافرين المهتمين بالتراث الأسود في غرب أفريقيا.

وحجزت مقاطعة ألبرتا الكندية، مكانًا لها على القائمة أيضًا. وأشارت أليبيو إلى أنها كانت رائدة في السياحة الخاصة بالسكان الأصليين، حيث عرّفت السيّاح على كيفية عيش الشعوب الأصلية في أمريكا الشمالية، وثقافاتهم المعاصرة النابضة بالحياة.

تؤدي راقصة شابة عرضًا في لوانغ برابانغ، العاصمة الإمبراطورية السابقة للاوس، التي بات في الإمكان الوصول إليها بالقطار السريع., plain_text Credit: Kike Calvo/Nat Geo Image Collection

وفي لاوس، سهّل القطار الجديد عالي السرعة وصول السيًّاح إلى البلاد، وووفّر فرصًا اقتصادية للسكان المحليين.

ميلووكي، ويسكونسن: ساهم المشهد الفني الداعم لميلووكي، والتركيز المتزايد على ضفاف النهر بكسب المدينة مكانًا لها ضمن فئة "المجتمع"., plain_text Credit: Cavan Images/Alamy Stock Photo

افتتاحات كبيرة وحشود صغيرة

ولم تخلُ القائمة من عوامل الجذب الجديدة الكبيرة. فقد وضع المتحف المصري الكبير خارج العاصمة القاهرة، الذي طال انتظاره، مصر ضمن قائمة 2023 ضمن فئة "الثقافة". وستكون مدينة تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية في أمريكا قريبًا موطنًا للمتحف الأمريكي الأفريقي الدولي، الذي من المقرّر افتتاحه في يناير/ كانون الثاني.

أما برّ الولايات المتحدة الأمريكية فيندرج ضمن فئتين، مع التركيز على الابتعاد عن مظاهر السياحة المفرطة.

وهنا تبرز ولاية يوتا الأمريكية، التي تضم خمس حدائق وطنية تشكل عامل جذب كبير ضمن فئة "المغامرة"، ويعود ذلك جزئيًا لجهودها في توجيه السياح إلى بعض المناطق الأقل شهرة لمكافحة السياحة المفرطة.

وهناك حديقة بيغ بند الوطنية في ولاية تكساس الأمريكية التي أدرجت ضمن فئة "الطبيعة".

أما سلوفينيا "الرائدة منذ فترة طويلة في مجال السياحة المستدامة"، وإقران مسارات ركوب الدراجات بزيارات إلى مزارع الكروم، وصانعي الجبن، ومنتجي الأغذية الآخرين بطريقة، فحفظت مكانًا لها على القائمة ضمن فئة "الطبيعة"، ملحقة بمكافأة خاصة بمطبخها.

وكان للمرتفعات الاسكتلندية، وأرخبيل جزر الأزور البركاني المبهر في البرتغال، وبوتسوانا، مكانًا أيضًا ضمن فئة "الطبيعة" للجهود الرامية للحفاظ على البيئة والاستدامة.

الأسرة والمغامرة والثقافة

وسُلذط الضوء على كولومبيا من خلال فيلم ديزني "Encanto"، ما جعلها الخيار المناسب لفئة "العائلة".

وفي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يُعد درب "Crosstown Trail" في مدينة سان فرانسيسكو مكانًا مثاليًا آخرًا للمغامرة العائلية.

حديقة تشوكويكيراو الأثرية البيرو، تحتضن أطلال حضارة الإنكا التي تعتبر بمثابة بديل عن موقع ماتشو بيتشو وأقل ازدحامًا. وبات الوصول إليه أسهل، الأمر الذي حفّز التنمية الاقتصادية., plain_text Credit: erick/Adobe Stock

وينسحب الأمر أيضًا على حديقة تشوكويكيراو الأثرية في البيرو، التي تشمل أحد مواقع الإنكا المنافسة لماتشو بيتشو، الذي أصبح الوصول إليه أكثر سهولة وانعكس ايجابًا على التنمية الاقتصادية.

ورغم تمهلّ آسيا بإعادة فتح أبوابها جراء الجائحة، إلا أنها تحتل مكانة بارزة ضمن فئة "الثقافة". وأدرجت بوسان، في كوريا الجنوبية، ضمن هذه الفئة نظرًا للمشروبات الحرفية التي تقدمها واستضافتها لأكبر مهرجان سينمائي في آسيا.

بوسان، كوريا الجنوبية , plain_text Credit: SeongJoon Cho/Bloomberg/Getty Images

كما كان هناك مكانة لمدينة مانشستر الإنكليزية أيضًا، ضمن فئة العائلة.

مانشستر ، المملكة المتحدة: أدرجت هذه المدينة الإنجليزية ضمن فئة "العائلة"، لما تشكله من نقطة جذب لعشاق كرة القدم، فضلًا عن كونها مركزًا فنيًا وثقافيًا متناميًا., plain_text Credit: A.P.S. (UK)/Alamy Stock Photo

بوتسوانا: ترعى الفيلة بين الممرات المائية الخصبة في دلتا أوكافانغو في بوتسوانا. وأدرجت هذه الدولة ضمن فئة "الطبيعة" لجهودها المبذولة لاستعادة الأنواع المهددة بالانقراض وحماية الحياة البرية وتعزيز المشاريع السياحية المجتمعية., plain_text Credit: Beverly Joubert/Nat Geo Image Collection

قائمة بأفضل مواقع في العالم بحسب "ناشيونال جيوغرافيك" لعام 2023:

الثقافة

طريق أبيان، إيطاليا

بوسان، كوريا الجنوبية

كهوف لونغمن، مقاطعة خنان، الصين

مصر

تشارلستون، ساوث كارولينا

الطبيعة

المرتفعات الإسكتلندية

بوتسوانا

سلوفينيا

حديقة بيغ بند الوطنية، تكساس

جزر الأزور

المغامرة

نيوزيلاندا

حديقة تشوكويكيراو الأثرية، البيرو

يوتا

جبال الألب النمساوية

منتزه ريفيلاجيجيدو الوطني، المكسيك

المجتمع

جزر دوديكانيسيا، اليونان

ميلووكي، ويسكونسن، الولايات المتحدة الأمريكية

ألبرتا، كندا

لاوس

غانا

العائلة