استمتع برحلة قطار فاخرة إلى أكبر معبد بوذي في العالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع رفع إندونيسيا قيود السفر المتّصلة بـ"كوفيد-19" عن السيّاح المحصّنين، يأمل موظفو فندق أمانجيو أن تجذب رحلة القطارات الفريدة التي ينظمونها حشودًا دولية.. فما سرّها؟

تُعرف التجربة باسم "رحلة عبر جاوة بالقطار"، وهي متاحة للمسافرين الذين حجزوا للإقامة في أمانجيو، أحد فنادق منتجعات أمان (Aman Resorts) في مقاطعة جاوة الوسطى.

وقال جان هيس، المدير العام لفندق أمانجيو لـCNN، إنّه "تمّ إطلاق رحلة عبر جاوة بالقطار خلال فترة الجائحة، وتلقت ردودَ فعل إيجابية من السوق المحلية.. ونسعى إلى تقديم هذه التجربة إلى جمهور أوسع من حول العالم".

تعد يوجياكارتا في جاوة الوسطى، البوابة إلى معبد بوروبودور الشهير عالميًا. , plain_text Credit: Newtraveldreams/Adobe Stock

أول قطار فاخر لمشاهدة معالم المدينة في إندونيسيا

يتم تشغيل القطار الجديد من قبل شركة KAI Wisata، ويُقال إنه يقدم أول تجربة فاخرة وفريدة من نوعها في إندونيسيا.

ينطلق من العاصمة جاكرتا ويصل إلى محطته الأخيرة في يوجياكارتا، المدينة التي تشتهر بالفنون والثقافة الجاوية. ومن هناك، تستغرق الرحلة ساعة بالسيارة للوصول إلى فندق Amanjiwo.

يقع فندق Amanjiwo وسط العديد من مناطق الجذب التاريخية والثقافية. , plain_text Credit: Aman

ويقدم الموظفون وجبات الإفطار والغداء للضيوف على متن القطار، وهم يرتدون زيّ الفندق المستوحى من الملابس الجاوية التقليدية.

وبالإضافة إلى المناظر الطبيعية الرائعة، هناك عامل جذب رئيسي، وجود باتريك فانهويبروك، عالم الأنثروبولوجيا المقيم في المنتجع، الذي يقدم معلومات قيمة عن المنطقة خلال الرحلة.

ويقول هيس: "تُعرف جاوة بأنها أرض غامضة، وقد أثرت ثقافتها بمناطق أخرى في إندونيسيا، مثل بالي".

وتابع: "هناك الكثير من القصص والأساطير والحكمة التي يمكن أن نتعلمها من الندوات التي يعطيها عالم الأنثروبولوجيا باتريك فانهويبروك خلال رحلة القطار، التي تشمل الروحانيات والعمارة والفنون".

من هو عالم الأنثروبولوجيا المقيم في Amanjiwo؟

انتقل فانهويبروك من بلجيكا إلى يوجياكارتا لأول مرة عام 1997، للعمل في مجال تصدير الأثاث والتحف.

وقال فانهويبروك: "أثناء إقامتي هنا، سرعان ما افتُتنت بالثقافة الجاوية المحلية، وتجليها المتميز من خلال فنون الأداء، وجوانبها الفلسفية والتقليدية لكيفية عيش الحياة".

وكان مفتونًا جدًا لدرجة أنه حصل على درجة البكالوريوس، ثم درجة الماجستير في الأنثروبولوجيا من الولايات المتحدة وهولندا، قبل أن يعود إلى إندونيسيا بشكل دائم في العام 2010.

ويعمل فانهويبروك مع فندق أمانجيو منذ العام 2019، لإلقاء محاضرات مسائية، وإعداد أنشطة روحية وثقافية للضيوف.

وعند الوصول إلى أمانجيو، يكون النزلاء متسلحين بالمعرفة الكاملة للاستمتاع وتقدير مناطق الجذب التاريخية حول المنطقة بشكل أفضل.

يستمتع السيّاح بمشاهدة تماثيل معبد بوروبودور والبراكين القريبة منه عند شروق الشمس. , plain_text Credit: pigprox/Adobe Stock

وتعد بوروبودور بين أبرز معالم الجذب في المنطقة، التي تبعد عن المنتجع حوالي 8 دقائق بالسيارة. وتتميّز بكونها أكبر معبد بوذي في العالم، يمتد على أكثر من 2,500 متر مربع.

وينتشر حوالي 500 تمثال لبوذا و72 تمثالًا تذكاريًا حول المعبد المتدرّج.

ويقول فانهويبروك: "يُعد بوروبودور أحد أكبر المعالم وأكثرها زخرفة في العالم البوذي، وهو فريد من نوعه من نواحٍ عديدة".

ومع تعرض الموقع لعوامل جوية طبيعية منذ أكثر من ألف عام، اجتمع المجتمع الدولي في سبعينيات القرن الماضي لتمويل عملية تجديد كبرى قامت بها اليونسكو.

وفي العام 1991، تم تسجيله كموقع للتراث العالمي لليونسكو.

وفيما يتعلق بمناطق جاوة الوسطى الأخرى التي يجب زيارتها، يشير عالم الأنثروبولوجيا إلى المعابد الهندوسية البوذية لمملكة ماتارام، والقصور الملكية (كراتون) في يوجياكارتا، وسوراكارتا.



وإذا كنت مهتمًا بتجربة رحلة القطار، هناك رحلتان إضافيتان يقدمهما فندق "أمانجيو" عام 2022: من 24 إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، و24 إلى 26 ديسمبر/ كانون الأول.

وفي النصف الأول من عام 2023، سيتم تشغيل القطار في 20 يناير/ كانون الثاني، و17 فبراير/ شباط، و17 مارس/ آذار، و7 و21 أبريل/ نيسان، و5 و19 مايو/ أيار، و2 و30 يونيو/ حزيران.