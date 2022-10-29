هبوط اضطراري لطائرة وجهتها باراغواي.. والسبب "ظروف جوية قاسية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أفادت مجموعة خطوط لاتام الجوية في بيان أرسلته لـCNN الخميس، أنّ إحدى طائرات أسطولها المتجهة من سانتياغو في تشيلي، إلى أسونسيون في باراغواي، تضررت جرّاء مواجهتها "ظروفًا جوية قاسية أثناء مسار رحلتها"، ما اضطرها إلى الهبوط في مطار سيلفيو بيتيروسي الدولي، الأربعاء.

وورد في البيان أنّ "الركاب وأفراد الطاقم بخير وبصحة جيدة"، متابعًا أنّ الشركة أعربت عن أسفها "لأي إزعاج تسبّب به حال الطقس لركابها".

وذكرت محطة Telefuturo التابعة لـCNN، أنّ 48 شخصًا كانوا يسافرون على متن الطائرة.

وتُظهر الصور التي حصلت عليها المحطة الضرر الذي أصاب الطائرة حيث فقدت مقدمتها وتحطّم زجاجها الأمامي.

كما أفادت المديرية العامة للطيران المدني بتشيلي في بيان الخميس، أنّ سلطات الطيران في باراغواي بدأت تحقيقًا، وأن فريقًا من الاختصاصيين التشيليين "سيتعاونون بعملية التحقيق هذه".

وتواصلت CNN بالإسبانية مع المديرية الوطنية للملاحة الجوية في باراغواي الخميس، للحصول على مزيد من المعلومات، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

رحلة مخيفة للركاب

وصرّحت بابلا ثومين، إحدى الركاب الذين كانوا على متن الطائرة لمحطة إذاعية خاصة، Monumental AM 1080، الخميس: "بالقرب من أسونسيون، بدأ الاضطراب الرهيب، وأصاب الذعر الناس، ثم أخبرنا الطيار الاستعداد لهبوط اضطراري".

ولفتت ثومين إلى مدى الخوف الذي شعرت به، ومعانقتها لابنتها أثناء الاضطراب، وكيف أنّ حزام مقعدها فُكّ في إحدى اللحظات. وكيف كانت قادرة على إعادة ربط حزام الأمان بمساعدة راكب آخر.

كما أشارت المرأة في المقابلة الهاتفية إلى أنها في لحظة ما "ودّعت ابنتها، وقالت لها إنها تحبها وتعشقها، وأنهما سيكونان دومًا معًا".