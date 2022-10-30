البقاء للأقوى..صورة توثق أنثى نمر وقرد صغير في لحظة موجعة

نشر الأحد ، 30 أكتوبر / تشرين الأول 2022

سهول لا نهاية لها.. كيف ستبني منظمة أكبر محمية طبيعية في أمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن الطبيعة قد تكون مصدرًا للحظات حميمة ووديعة بين الحيوانات البريّة، مثل احتضان أنثى غوريلا لصغارها، أو لعب ملك الغابة مع أشباله، إلا أنها تعكس أيضًا أمثلة على القسوة، والمشقّة. والتقط المصور الزامبي، شفيق مولا، هذا الجانب في صورة مؤثّرة.

وفي زامبيا خلال رحلة خطط لها مع أصدقائه بعام 2021 في منطقة منعزلة بوادي "لوانغوا"، وثق مولا لحظة قد تجعلك عاجزًا عن الكلام لوهلة.

المشهد المؤثر الذي التقطه المصور شفيق مولا في زامبيا. , plain_text Credit: shafeeq mulla

ورصدت المجموعة أنثى نمر تُدعى "أوليمبا"، وقرّرت تتبّعها لعدّة أيام لاكتشاف السلوكيّات المذهلة لهذه الحيوانات البرية من النمور.

يقع مقر المصور في زامبيا. , plain_text Credit: shafeeq mulla

وسنحت الفرصة للمجموعة برؤية "أوليمبا" وهي تتربّص، وتصطاد الفرائس، ولكنها أصابتهم بالدهشة في إحدى الأيام عند اصطيادها لأنثى قرد من نوع "الفرفت".

يهتم مولا بتوثيق الحياة البريّة. , plain_text Credit: shafeeq mulla

وقد يكون الأمر في البداية غير مؤثر للمشاهد، حتى يُلاحظ صغير أنثى القرد الخائف الذي لا يزال يتثبّث بجثّة والدته بقوّة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور إن "رؤيتها (أنثى النمر) وهي تحمل أنثى قرد الفرفت في فمها، بينما لا يزال صغيرها متمسكًا بالحياة، كان موجعًا للقلب".

يرى المصور أنه من المهم توثيق الجانب القاسي للطبيعة. , plain_text Credit: shafeeq mulla

ورغم أن نشر هذه الصورة لم يكن قرارًا سهلاً بالنسبة لمولا، إلا أنه شعر بضرورة إظهار الجانب الآخر للطبيعة أيضًا بصفته مصورًا للحياة البريّة.

وأكّد المصور: "لا يمكن أن تكون الطبيعة جميلة دائمًا. ويجب أن يموت أحدهم، ليعيش الآخر".

وتُدعى الصورة "An Unforgiving Kingdom"، أي "مملكة لا تَرحم".

يهتم مولا بتوثيق الحياة البريّة. , plain_text Credit: shafeeq mulla

وتُجسّد هذه الصورة عبارة لطالما سمعناها، أي البقاء للأقوى.

وحازت هذه الصورة على لقب خَيار عضوة لجنة الحكم، آمي فيتالي، ضمن مسابقة تصوير تابعة لمنظمة "حفظ الطبيعة" غير الربحيّة (The Nature Conservancy) لعام 2022.

يُركز المصور على توثيق القطط الكبيرة في البريّة. , plain_text Credit: shafeeq mulla

ويعتبر مولا نفسه شغوفًا في توثيق الطبيعة بعدسته، ولكنه يرى أن تصوير القطط الكبيرة أولويّة دائمة بالنسبة إليه، بحسب ما ذكره.