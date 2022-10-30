البقاء للأقوى..صورة توثق أنثى نمر وقرد صغير في لحظة موجعة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أن الطبيعة قد تكون مصدرًا للحظات حميمة ووديعة بين الحيوانات البريّة، مثل احتضان أنثى غوريلا لصغارها، أو لعب ملك الغابة مع أشباله، إلا أنها تعكس أيضًا أمثلة على القسوة، والمشقّة. والتقط المصور الزامبي، شفيق مولا، هذا الجانب في صورة مؤثّرة.

وفي زامبيا خلال رحلة خطط لها مع أصدقائه بعام 2021 في منطقة منعزلة بوادي "لوانغوا"، وثق مولا لحظة قد تجعلك عاجزًا عن الكلام لوهلة.

لحظة "موجعة للقلب".. تعرّف على القصة وراء هذه الصورة المؤثرة
المشهد المؤثر الذي التقطه المصور شفيق مولا في زامبيا. , plain_textCredit: shafeeq mulla

ورصدت المجموعة أنثى نمر تُدعى "أوليمبا"، وقرّرت تتبّعها لعدّة أيام لاكتشاف السلوكيّات المذهلة لهذه الحيوانات البرية من النمور.

لحظة "موجعة للقلب".. تعرّف على القصة وراء هذه الصورة المؤثرة
يقع مقر المصور في زامبيا. , plain_textCredit: shafeeq mulla

وسنحت الفرصة للمجموعة برؤية "أوليمبا" وهي تتربّص، وتصطاد الفرائس، ولكنها أصابتهم بالدهشة في إحدى الأيام عند اصطيادها لأنثى قرد من نوع "الفرفت".

لحظة "موجعة للقلب".. تعرّف على القصة وراء هذه الصورة المؤثرة
يهتم مولا بتوثيق الحياة البريّة. , plain_textCredit: shafeeq mulla

وقد يكون الأمر في البداية غير مؤثر للمشاهد، حتى يُلاحظ صغير أنثى القرد الخائف الذي لا يزال يتثبّث بجثّة والدته بقوّة.

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور إن "رؤيتها (أنثى النمر) وهي تحمل أنثى قرد الفرفت في فمها، بينما لا يزال صغيرها متمسكًا بالحياة، كان موجعًا للقلب".

لحظة "موجعة للقلب".. تعرّف على القصة وراء هذه الصورة المؤثرة
يرى المصور أنه من المهم توثيق الجانب القاسي للطبيعة. , plain_textCredit: shafeeq mulla

ورغم أن نشر هذه الصورة لم يكن قرارًا سهلاً بالنسبة لمولا، إلا أنه شعر بضرورة إظهار الجانب الآخر للطبيعة أيضًا بصفته مصورًا للحياة البريّة.

وأكّد المصور: "لا يمكن أن تكون الطبيعة جميلة دائمًا. ويجب أن يموت أحدهم، ليعيش الآخر".

وتُدعى الصورة "An Unforgiving Kingdom"، أي "مملكة لا تَرحم".

لحظة "موجعة للقلب".. تعرّف على القصة وراء هذه الصورة المؤثرة
يهتم مولا بتوثيق الحياة البريّة. , plain_textCredit: shafeeq mulla

وتُجسّد هذه الصورة عبارة لطالما سمعناها، أي البقاء للأقوى.

وحازت هذه الصورة على لقب خَيار عضوة لجنة الحكم، آمي فيتالي، ضمن مسابقة تصوير تابعة لمنظمة "حفظ الطبيعة" غير الربحيّة (The Nature Conservancy) لعام 2022.

لحظة "موجعة للقلب".. تعرّف على القصة وراء هذه الصورة المؤثرة
يُركز المصور على توثيق القطط الكبيرة في البريّة. , plain_textCredit: shafeeq mulla

ويعتبر مولا نفسه شغوفًا في توثيق الطبيعة بعدسته، ولكنه يرى أن تصوير القطط الكبيرة أولويّة دائمة بالنسبة إليه، بحسب ما ذكره.

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