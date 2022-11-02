السعودية.. مقهى مخفي بين جبال العلا وهذه طريقة الوصول إليه

تعرّف إلى العلا..مرآة العالم القديم في السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت ترغب بزيارة محافظة العُلا بالمملكة العربية السعودية، والاسترخاء في مكان بعيد عن ضجيج الحياة، فلماذا لا تحاول إيجاد مقهى مخفي وسط جبالها؟

ولطالما كانت مدوّنة السفر الفرنسية، إيميلي شابانت، تشعر بفضول كبير حول ثقافات العالم، حيث قامت بزيارة ما يزيد عن 45 دولة حتى الآن.

ورغم انتقالها إلى مدينة جدة منذ 6 أشهر، إلّا أنها لا تزال تملك قائمة طويلة للأماكن التي ترغب باستكشافها.

وفي إحدى المرات، كانت شابانت تنتظر الحافلة، عندما أخبرها أحد المتطوعين عن مقهى يعود لابن عمّه بين جبال العُلا.

وبعد شرحه مفهوم المقهى، والذي يُعرف باسم "شلال كافيه"، قررت زيارته فورًا في اليوم التالي.

Credit: Shalal Cafe

عن المقهى

وعلى بعد 5 كيلومترات غرب مدائن صالح، يقع "شلال كافيه" على بقعة أرضية تابعة لمالك المقهى السعودي، محمد البلوي.

وتحتضن أرضه ما يزيد عن 3 آلاف نخلة مثمرة، وألف شجرة من الفاكهة، وخاصة الحمضيات التي تشتهر بها العُلا.

Credit: Shalal Cafe

ويتميز المقهى بموقعه بين الجبال من جميع الاتجاهات، ولا يوجد سوى ممر واحد إليه بطول 300 متر تقريبًا.

وأوضح البلوي أن نظافة الموقع كانت من بين التحديات التي واجهها عند افتتاح المقهى. ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا إدخال الأجهزة والجلسات بسبب ضيق ممره.

Credit: Shalal Cafe

وفي حال كنت تفكر زيارته، فإن المقهى يستهدف جميع الأشخاص، من بينهم رجال ونساء وأطفال.

Credit: Shalal Cafe

الطريق إلى المقهى

وبداية، ستحتاج القيادة على طريق رئيسي، ومن ثم هناك مسافة دقيقة واحدة بالسيارة على طريق رملي في اتجاه منتجع الشلال السياحي، حيث يمكنك الوقوف لتبدأ المغامرة الفعلية.

وقالت شابانت، أثناء حديثها مع موقع CNN بالعربية: "المدخل ليس مثل أي شيء آخر رأيته من قبل.. لقد أذهلني إبداعهم حقًا .. إنه بسيط ومذهل في الوقت ذاته.. تشعر وكأنك مستكشف، حيث تمشي بضع دقائق عبر ممرات ضيقة في الوادي".

وتابعت: "أحببت أنهم لم يستخدموا طريقًا سهلًا، حيث تحتاج إلى الانحناء في مرحلة ما والمشي جانبًا بانحناء حتى تجد الكنز المخفي".

وأخيرًا، يفتتح الممر الضيق على مساحة واسعة وكبيرة، لا تزال محاطة بالجبال، ما يخلق مدخلًا دراميًا.

وبمجرد ركن السيارة، ما عليك سوى اتباع ممر الوادي والاستمتاع بالتجربة.

وأوضحت مدونة السفر الفرنسية: "بالنسبة لي.. هذا أفضل مفهوم مقهى في العلا، ولا أستطيع الانتظار لزيارته مجددًا هذا الشتاء".