دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--رفاهية الإقامة في الفندق تحمل الكثير من المتعة. ولكن، يلجأ البعض إلى أخذ أغراض ليست ملكهم عند المغادرة. وهنا، من الضروري التنبه إلى أن بعض المقتنيات يجب تركها في مكانها.

ونشر مدوّن السفر المصري، اسلام حسن علام، مقطع فيديو عبر "يوتيوب"، حول أبرز الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها النزلاء في فنادق مصر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

الأغراض التي يُسمح بأخذها عند مغادرة الفندق:

الصابون والشامبو

الحذاء المريح

أدوات الخياطة

شفرة الحلاقة وكريم ما بعد الحلاقة

فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان

قبعة الاستحمام

ليفة الاستحمام

الأغراض التي يتوجب تفادي أخذها:

الوسائد وأغطية السرير

مجفف الشعر

المناشف

فناجين القهوة

ولفت علام انتباه متابعيه حول عدد من الأمور التي يجب أخذها في عين الاعتبار أثناء فترة الإقامة في الفنادق.

وبداية، يلجأ بعض الأشخاص إلى سكب كميات كبيرة من الطعام في أطباقهم، عند وجود بوفيه مفتوح.

وهذا خطأ لأنه يُعتبر بمثابة هدر للطعام، بحسب ما أوضحه علام، عبر قناته على "يوتيوب".

وبينما تحدّد الفنادق موعد تسجيل الوصول عند الساعة 2 ما بعد الظهر، يصل بعض النزلاء في الصباح الباكر على أمل قضاء النهار من بدايته، ما يضع العاملين في الفندق تحت الضغط لتحضير غرفة النزيل، التي غالبًا ما تكون غير متاحة في وقت مبكر من النهار.

ومن المهم جدًا الالتزام بملابس تناسب المكان الذي تزوره. وعلى سبيل المثال، لا يمكنك دخول مطاعم الفندق بملابس السباحة، علمًا أن مقاعده لا تكون مناسبة للملابس المبللة.

ويهدف مقطع الفيديو بشكل أساسي إلى تعريف الأشخاص بالأخطاء، التي يجب تجنبها أثناء إقامتهم في الفنادق.

وينصح علام بالسفر حتمًا لأنه يساعد على رؤية العالم من منظور مختلف.

وتُعد إندونيسيا وجهته المفضلة للسفر، حيث قام بزيارتها حوالي 7 مرات بسبب جمال طبيعتها، وسكانها الذين يتمتعون بالودّ.

وقام مدوّن السفر المصري بزيارة 9 دول حتى الآن، وهي السعودية، وتركيا، واندونيسيا، وماليزيا، والصين، وتايلاند، ولبنان، والإمارات، وقطر.

ويحرص بدوره على قراءة تعليقات الأشخاص عن الفندق قبل الحجز فيه، مع اختياره الإقامة بالفنادق في وسط المدينة، أو تلك القريبة من قضاء احتياجاته اليومية.