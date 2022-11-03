سعودية تخوض مغامرة الطيران الشراعي وسط مرتفعات جبلية شاهقة بالمملكة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- بطبيعتها الخلابة ومرتفعاتها الشاهقة التي تضم أعلى قمة في المملكة العربية السعودية، تشكل منطقة السودة وجهة حالمة لعشاق المغامرة وتجارب الأدرينالين.

وتقع منطقة السودة على ارتفاع 3000 متر عن سطح البحر، إلى جانب أعلى جبل في السعودية، وفقاً لموقع "روح السعودية".

وفي مقطع فيديو يحبس الأنفاس (شاهد مقطع الفيديو أعلاه)، وثقت مدونة رحلات السفر السعودية، دانه الحقيل، تجربة الطيران الشرعي من أعلى جبال السودة، بين المرتفعات الجبلية المكسوة بأشجار العرعر والتي يغطيها الضباب، وفوق طريق عقبة الصماء، الذي يعد شريانًا يربط منطقة السودة بقرية رجال ألمع التاريخية في عسير.

وقالت الحقيل في مقابلة مع موقع CNN بالعربية إنها قررت خوض هذه المغامرة كونها بطبعها تميل إلى المغامرة، وتسعى إلى استكشاف كل ما هو جديد من تجارب ورياضات في كل مكان تزوره.

ورغم أنها لم تكن تجربتها الأولى في الطيران الشراعي، إلا أنها لطالما تمنت أن تحلّق في سماء السعودية.

وتتذكر الحقيل المشاعر التي انتابتها خلال خوضها التجربة، قائلة إنّه "شعور ممزوج بالحماس والارتباك المؤقت، ولكن بمجرد أنّ عانقت السماء وحلقت وسط الضباب حتى تلاشى هذا الخوف، واستبدله شعور بالخفة، والحرية، والانطلاق".

وتضيف: "كانت تجربة ممتعة أكبر من أن توصفها الكلمات".

ومن أعلى، وهي تحلّق بين المرتفعات الجبلية في السودة، تتذكر الحقيل المشهد قائلة: "كأن الأمر عبارة عن لوحة فنية رائعة، استمتعت بتأمل تفاصيلها على مسافة أميال".

وتضيف: "كل ما فيها ناطق بالجمال بدءًا من السماء المزخرفة بالغيوم مرورا بسفوح الجبال الشامخة التي تنطق عظمة وبهاء، ووصولاً إلى وديانها المكسوّة بالخضار".

وفي تلك اللحظة الأخيرة قبل الانطلاق إلى المجهول، وقبل توقف قدميها عن ملامسة الأرض، ساورت الحقيل بعض الشكوك حول ما كانت تقدم عليه.

وتقول: "اللحظة الأخيرة قبل الانطلاق كانت الأصعب بالنسبة لي، رغم أني لم أتردّد برهة في خوض التجربة، لكن ربما لأنها اللحظة التي غادرت فيها منطقة الراحة، وقفزت باتجاه المجازفة والاحتمالات".

وحظي مقطع الفيديو الذي شاركته الحقيل بتفاعل واسع النطاق عبر منصة "انستغرام". ورغم أنه نال إعجاب العديد من المتابعين، إلا أن البعض انتقد تصرّف الحقيل، ووجده متهورًا.