مدونة سفر توثق تجربتها في السباحة مع الأحصنة في الغردقة بمصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- "رحلتي إلى الجونة والغردقة كانت من أجمل الرحلات السياحية، بسبب حبي لمصر وشعبها الطيب، وفرصة التعرّف إلى هذه المدينة الجميلة لأول مرة"، هذا ما قالته مدونة السفر السورية، راما العامر، في مقابلة مع موقع CNN بالعربية.

وتعيش العامر في ألمانيا، وتحديدًا ببرلين، ودائمًا ما يراودها حنين وشوق لكلّ ما يُذكرها ويربطها بجذورها.

وتحمل الخيول والإبل مكانة خاصة في قلبها، كونها ترتبط بالصحراء والهوية العربية.

وعند تواجدها في مدينة الغردقة، بمصر، قررت الركوب على الأحصنة والسباحة معها (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وبداية، كانت تشعر العامر بالقليل من التردّد. ورغم أن التجربة فريدة، إلا أنها صعبة ويجب أن يتواجد مدرب برفقة الشخص الذي يقوم بالتجربة.

وقالت العامر: "لا يمكن التنبؤ أبدًا بردة فعل الحصان عندما تمتطيه، وإذا كان سيتقبلك أم لا".

وفي أحد الفيديوهات، سقط زوج مدونة السفر السورية بعد امتطائه لأحد الأحصنة.

وتفاجأت مدونة السفر السورية بردود فعل الناس على الفيديوهات التي صورتها في الغردقة، والتي حصدت ما مجموعه 200 ألف مشاهدة، عبر قناتها على "يوتيوب".

وصوّرت بدورها 5 فيديوهات مختلفة عن الجونة والغردقة، تناولت فيها جوانب متنوعة من الثقافة إلى الترفيه والسياحة.

وتنصح العامر بزيارة الغردقة بسبب طقسها الملائم في غالبية فترات السنة، خاصة بين شهري أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني.

وبسبب جمال البحر الأحمر، تنصح أيضًا بتجربة الغوص مع مشرف مختص، بالإضافة إلى زيارة معابد الأقصر، والساحل الشمالي، وبحيرة سيوة.