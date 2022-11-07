جمال "غير مكتشف" بالسعودية..هكذا تبدو شواطئ نيوم من الأعلى

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الرمال في الصحراء إلى الشعاب المرجانية الزاهية، تزخر منطقة نيوم بالمملكة العربية السعودية بطبيعة خلابة ذات ألوان فريدة.

وبموقعها على ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة، تُعد شواطئ نيوم البكر من أجمل الشواطئ، وقد جذبت مؤخرًا عدسة المصور السعودي محمد أباحسين.

لقطة جوية لشواطئ نيوم في الشمال الغربي للسعودية، تظهر التشكيلات الطبيعية لتلك الشواطئ, plain_text Credit: Mohammed Abahussain

وبشعابها المرجانية الزاهية، وألوانها الفريدة، ووديانها الخضراء التي تزخر بواحات غَنّاء، وكثبانها الرملية الحمراء الخلابة التي تغير الرياح شكلَها، وأوديتها التي لا تكاد تنتهي بين جبالها المهيبة، تكمن روعة الطبيعة بنيوم، وفقًا لما ذكره الموقع الإلكتروني الرسمي لمشروع نيوم.

وبمشاهد جوية مذهلة، يسلط أباحسين الضوء على النسيج الطبيعي المتنوع والغني في نيوم.

Credit: Mohammed Abahussain

وخلال اكتشافه الجانب الغربي من السعودية، وثّق المصور السعودي بعض المناطق التي لم يتخيل وجودها في البلاد من قبل، حسبما ذكره لموقع CNN بالعربية.

وبدأت رحلة أباحسين من مدينة أملج مرورًا بشواطئ محافظة الوجه العجيبة، وانتهاءً بشمال المملكة على سواحل نيوم.

لوحة فنية ترسمها شواطئ نيوم الساحرة, plain_text Credit: Mohammed Abahussain

ولطالما كان التصوير الجوي نوع التصوير المفضل لدى أباحسين، إذ أنّه يضفي طابعًا مختلفًا لنظرتنا على العالم، بحسب رأيه.

ومن خلال عدسة كاميرا الطائرة ذاتية القيادة "الدرون" الخاصة به، سلّط أباحسين الضوء على مشاهد جوية "غير مكتشفه" لشواطئ نيوم، ساعيًا لإبراز جمال المملكة بتنوعها الجغرافي.

وقال أباحسين: "إنها (السعودية) ليست جبال وصحراء كما يعتقد الكثيرون، بل هي أكثر من ذلك حيث تتنوع بيئتها بتنوع موقعها الجغرافي".

Credit: Mohammed Abahussain

وبالنسبة إلى المصور السعودي، تشكّل سواحل البحر الأحمر للمملكة والشواطئ المرجانية لوحًة ساحرة من الطبيعة البحرية المذهلة.

وتزخر نيوم بالعديد من الشواطئ الساحرة الغنية بالشعب المرجانية الممتدة على طول الساحل الغربي، والتي تعتبر مصدرًا مهمًا للبيئة البحرية بالإضافة لطبيعتها البكر غير المملوسة.

Credit: Mohammed Abahussain

ويرى أبوالحسين أنّ مياه البحر الأحمر في نيوم تُعد من أنقى مياه بحار العالم، نظرًا لاحتضانها العديد من الشعب المرجانية التي تصفي المياه عبر التيارات المائية.

ويتذكّر قائلًا: "أثناء جلوسي على شواطئ رأس الشيخ حميد، لاحظت شيئًا غريبًا في البحر، وكأنّه عبارة عن كتل رملية، وعندما شاهدت المنظر من الأعلى، كانت أول مرة أشاهد فيها هذا الكم من الشعب المرجانية العجيبة".

ويضيف: "كانت من أجمل ما شاهدت خلال تلك الرحلة".

وحصدت سلسلة المشاهد الجوية التي وثقها أباحسين على الإشادة والإعجاب من قبل متابعيه، وتعجب الكثيرون لوجود مثل هذه الطبيعة في المملكة ووجود العديد من الشواطئ التي تنافس الشواطئ العالمية من حيث التشكيلة الجغرافية.