حلّاق رجالي في تركيا يُشعل النار فوق رأس مدوّن رحلات أمريكي.. ما السبب؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يعتقد بعض الأشخاص أن شعر الرجال يسهل قصّه، إلا أن هناك العديد من الطرق المختلفة لتصفيفه، والتي تجعل الشخص يبدو كأنه نسخة مختلفة وجديدة عن نفسه.

وهكذا شعر مدون رحلات السفر الأمريكي، ماك كاندي، بعد حصوله على قصة شعر في تركيا (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

أما صالونات الحلاقة الرجالية هناك، فلا تعتمد على المقصّ والمشط فحسب، بل أيضَا البخاخ الذي يصدر ألسنة اللهب.

وغادر مدون رحلات السفر الأمريكي فندقه، بحثًا عن حلاق لقصّ شعره.

وأخيرًا، نجح في الوصول إلى أحد المحلات، وكانت التجربة أكثر من قصّة شعر، وإنما عناية كاملة للرجال، تبلغ كلفتها 25 دولارًا.

وبعد قصّ شعره وتحديد لحيته، حمل الحلّاق بخاخ اللهب، وقام بتوجيهه نحو شعر كاندي.

وقال: "حسنًا، الآن أحصل على تجربة قص شعر حقيقية في تركيا"، مضيفًا: "عندما تحرق النار الجزء العلوي من الشعر، فإنها تتسبب في تلحيم أطرافه.. ويقول البعض إن هذه الطريقة تقوّي الشعر".

ويصف كاندي التجربة بكونها "غير متوقعة" لافتًا إلى أنها إحدى أفضل قصّات الشعر التي حصل عليها على الإطلاق.

ويأمل بدوره بالسفر إلى قطر، وعُمان، والكويت، ثم الانتقال إلى أجزاء أخرى من آسيا مثل نيبال وباكستان مع نهاية العام 2022.

ويؤكد كاندي أنه سيحرص على تجربة قصّ شعره في جميع تلك البلدان أيضًا.