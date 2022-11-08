غواص مصري يرصد كائنًا بحريًا فريد بأعماق البحر الأحمر..ما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- من الشعاب المرجانية إلى الكائنات البحرية الفريدة من نوعها، يُعد البحر الأحمر بمثابة جنة تحت الماء تسقطب محبي الغوص من شتى بقاع العالم.

وفي مقطع فيديو مثير، وثق مدرب الغوص المصري بيتر بشرى، كائنًا بحريًا فريدًا من نوعه، بألوان تجعله يبدو وكأنه من عالم آخر (شاهد مقطع الفيديو أعلاه).

وهذا الكائن البحري يُعرف باسم القوقع مستدير البقع، وينطوي تحت رتبة عارية الخياشيم، وفقًا لما يذكره الموقع الإلكتروني "طبيعة قطر".

ويُعد هذا النوع شائعًا نسبياً على الشواطئ الشرقية في أفريقيا، والبحر الأحمر، وبحر العرب، والخليج العربي.

ويشير بشرى إلى أنّه من الصعب العثور على هذا الكائن البحري نظرًا لصغر حجمه.

ويقول لموقع CNN بالعربية: "يجب على الغواص المحترف البحث والنظر حوله وسط الشعاب المرجانية ليتمكن من العثور عليه، إذ يصل حجمه إلى 40 ميليمترًا، ويعيش على عمق ما بين 5 إلى 40 مترًا، كما يعرف ببطء حركته".

وخلال لقائه بهذا الكائن البحري، كان بشرى يبحث عن قضاء بعض الوقت الممتع مع الكائنات البحرية بمدينة الغردقة، وتحديدًا منطقة "مكادي باي"، والتي تتميز بالشعاب المرجانية البكر ذات الألوان الزاهية والكائنات البحرية المتنوعة.

ويصف بشرى القوقع مستدير البقع بأنه أحد أروع الكائنات التي جابت البحر الأحمر.

ولفت الغواص المصري إلى أنّ هذا الكائن الصغير يشتهر بألوانه الزاهية وأنماطه المزخرفة، مما يجعل رؤيته مفضلة لدى الغواصين.

ويتميز جسمه بلون أبيض شفاف وبقع صفراء-برتقالية بارزة ومتوسطة الحجم على المنطقة الخلفية والجوانب.

ولم تخلُ مهمة بشرى من التحديات، إذ حاول البقاء ثابًتا لمدة وسط تيار مد قوي في موقع التصوير.

وعادة ما يتواجد القوقع مستدير البقع في مجموعات صغيرة تزحف معاً ويتغذى على الإسفنج.

وكغواص محترف في مياه البحر الأحمر، وثق بشرى العديد من الكائنات البحرية بدقة بحسب تفاصيل حياتها اليومية، ما أكسبه العديد من المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويضيف: "يعتبر المحتوى الذي أعرضه نادرًا، كما يتطلب بذل الكثير من الجهد كالبقاء في حالة ثبات تام لرصد تلك اللقاءات مع الكائنات البحرية".

وحظي مقطع الفيديو الذي وثقه بشرى بتفاعل إيجابي واسع النطاق، إذ أثار دهشة مستخدمي موقع "انستغرام"،