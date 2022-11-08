طعمها أشبه بمذاق الأفوكادو الحلو.. ما هذه الفاكهة الغريبة التي تنمو في أمريكا الشمالية فقط؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذرت إدارة المتنزهات الوطنية في الولايات المتحدة من الامتناع عن لعق علجوم صحراء سونورا.

ويوم الثلاثاء، اتجهت إدارة المتنزهات الوطنية إلى منصة "فيسبوك" لتحذير المارة لتوخي الحذر بشأن علجوم صحراء سونورا، المعروف أيضًا باسم علجوم نهر كولورادو.

ويُعد هذا النوع من أكبر الضفادع في أمريكا الشمالية، حيث يبلغ طوله حوالي 17 سنتيمترًا، وفقًا لما جاء في منشور إدارة المتنزهات الوطنية على "فيسبوك".

ويتمتع هذا النوع من العلجوم بصوت ندائي مميز يشبه صوت "بوق منخفض النبرة"، وفقًا لإدارة المتنزهات الوطنية.

كما أنّ العلجوم، الذي يمكن العثور عليه عبر الجنوب الغربي الأمريكي، يتمتع بميزة فريدة أخرى، تتمثل بأن لديه "غددًا نكفية بارزة تفرز سمًّا قويًا"، وتقع الغدد النكفية خلف عيني العلجوم مباشرة، حسبما ذكرته إدارة المتنزهات الوطنية.

ويمكن لهذه السموم أن تصيب البشر بالمرض عن طريق لمس العلجوم أو لعقه.

وتُعد الإفرازات السامة من علجوم صحراء سونورا خطيرة بشكل خاص على الحيوانات الأخرى، إذ قد تكون السموم المنبعثة من أحدها كافية لقتل كلب كامل النمو، وفقًا لمتحف صحراء أريزونا سونورا، وهي حديقة حيوانات معتمدة من جمعية حدائق الحيوان وأحواض الأحياء المائية.

ولكن بين البشر، تم استغلال هذه السموم لتحقيق أهداف أخرى.

وعند تدخينها، تُعتبر السموم مخدرًا قويًا، وفقًا لما ذكرته حديقة حيوان أوكلاند، المعتمدة أيضًا من قبل جمعية حدائق الحيوان وحدائق الأحياء المائية.

ويسبب تدخين إفرازات علجوم صحراء سونورا نشوًة وهلوسة سمعية قوية، بحسب حديقة حيوان أوكلاند.

وتُعد حيازة سم العلجوم، المعروف باسم مادة "البوفوتينين"، غير قانونية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، وفقًا لما أكدته حديقة الحيوان.