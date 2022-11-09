دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قالت السلطات المصرية إنها تعاملت مع إقدام إحدى السائحات في منطقة الجيزة وأمام تمثال أبوالهول بالتجرد من ملابسها ومحاولة التقاط صور على هذا الحال.

جاء ذلك في بيان لوزارة السياحة نشر على صفحتها الرسمية بفيسبوك، وقالت فيه: "في يوم 7 نوفمبر الجاري، لاحظ أحد أفراد الأمن الإداري بمنطقة آثار أهرامات الجيزة قيام إحدى السائحات متجردة من ملابسها بمحاولة التقاط بعض الصور لها أمام تمثال أبو الهول، حيث قاموا بتوجيهها لارتداء ملابسها في ضوء أن التجرد من الملابس يُشكل مخالفة للقوانين والعادات والتقاليد المصرية".

وتابعت الوزارة في بيانها: "وقد تم السماح لهذه السائحة عقب ذلك باستكمال زيارتها للمنطقة الأثرية بدون أية معوقات".

وأضافت: "تناشد وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب، بالمناطق الأثرية والمتاحف في مصر، الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لزيارة هذه الأماكن حفاظاً عليها وعلى سمعة مصر السياحية".