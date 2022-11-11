العثور على دجاجة نيئة محشوة بـ"مسدس" في أحد مطارات فلوريدا!

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- عثرت إدارة أمن المواصلات في نقطة تفتيش أمينة بأحد مطارات فلوريدا هذا الأسبوع، على دجاجة نيئة محشوة بمسدس، ووصّفت الوكالة المشهد بأنه "طائر شخصي".

وكان الراكب متجهًا إلى بورت أو برنس في هايتي، وفقًا لساري كوشيتز، المتحدث باسم إدارة أمن المواصلات لمنطقة الخليج.

وقال نستور إغليسياس، المتحدث باسم تحقيقات الأمن الداخلي، المشرفة على التحقيق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، إنه لا يمكنه الإفادة بأي تفاصيل إضافية لأنها "قضية جنائية مستمرة وقبلت للمحاكمة".

وسجلت نقاط تفتيش إدارة أمن المواصلات عددًا قياسيًا من المسدسات في مطارات فلوريدا، عام 2022. فقد حمل الركاب معهم إلى نقاط التفتيش في مطارات الولاية أكثر من 700 مسدس حتى الآن هذا العام، وهو رقم يفوق أي عام سابق، بحسب بيان صحفي صادر عن الإدارة.

وقد سجلت أرقام قياسية في 12 مطارًا بفلوريدا، منها مطارات في أورلاندو (129 سلاحًا ناريًا)، وفورت لودرديل (120 سلاحًا ناريًا) وتامبا (102 سلاح ناري) بداية.

وأشارت إدارة أمن المواصلات إلى أنّ جميع الأسلحة النارية المكتشفة في نقاط التفتيش تقريبًا، كانت في وضعية إطلاق النار، ومعظمها يحتوي على ذخيرة.

وأفاد كوشيتز من إدارة أمن المواصلات في بيان أنّ "الكبس العرضي على الزناد قد يتسبب بمأساة". وتابع: "على كل راكب تحمل مسؤولية معرفة مكان مسدسه قبل دخوله الحاجز الأمني".

بالنسبة للعديد من الركاب، أدى جلبهم أسلحة إلى المطارات لعمليات توقيف وإخطارات كي يمثلوا أمام المحكمة.

وقالت إدارة أمن المواصلات إنّ الغرامات المدنية المسطّرة من قبلها قد تصل إلى 13910 دولارات، حتى لو لم يُلقَ القبض على الراكب.

وعلى الأسلحة النارية أن تكون موضبة في الأمتعة المسجّلة وفق القواعد التي حددتها إدارة أمن المواصلات لكيفية توضيب الأسلحة والذخيرة، على موقعها الإلكتروني.