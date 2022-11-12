في دبي.. قم برحلة ممتعة وغامرة ومتعددة الحواس في مسرح الفن الرقمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- داخل سوق حديث فاخر في دبي، يتم تحويل أعمال فنية شهيرة إلى مشاهد ثلاثية البعد، بزاوية 360 درجة.. إنّه لأمر ساحر، أليس كذلك؟
مسرح الفن الرقمي (ToDa)، عبارة عن مساحة ثقافية لعشاق التكنولوجيا وعشاق الفن على حد سواء، داخل سوق مدينة جميرا.
ويُسمح لزواره بتجربة الفن في مساحة غامرة ومتعددة الحواس، إضافة إلى رؤية رموز غير قابلة للاستبدال، الـNFT، في شكل مادي ومعروضة في إطارات رقمية.
تضمن المعرض الأول الذي أُقيم عام 2020، أعمالًا مبدعة لتسعة من أشهر الفنانين في التاريخ، ضمنًا كلود مونيه، وفنسنت فان جوخ، وبول سيزان، التي تمّ ترقيمها وإقرانها بعناصر الوسائط المتعددة، مثل الموسيقى.
وتستخدم المعارض أحدث المعدات السمعية والبصرية لتحويل الأعمال الفنية إلى تجربة متعددة الحواس، مقرونة بالموسيقى والرسوم المتحركة.
وتقول داريا بروديفيتش، المديرة العامة لـToDA، إن تثقيف الجماهير حول مناهج التقدم التكنولوجي للفن، نموذج مهم لما يفعله ToDa، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالرموز غير القابلة للاستبدال.
وتابعت: "ما يجعل معارضنا فريدة من نوعها، أنّ لدينا مساحة مذهلة وغامرة.. نبتكر تجارب غامرة من الفن الرقمي المعاصر، ونحن الوحيدون في المنطقة الذين يفعلون ذلك".
وتستضيف مجموعة ToDa معارض في جميع أنحاء العالم، مع مساحات مخصصة في دبي، وتايلاند، وألمانيا، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، وروسيا.
وتقول إن أحد أهداف ToDa الرئيسية، تمثيل مواهب الفن الرقمي المعاصر، مثل سيرينا أبو ضاهر المقيمة في دبي.
وأوضحت ضاهر لشبكة CNN: "الفن الرقمي ينمو". وتتوقع أن الفنانين سيستخدمون المزيد من التكنولوجيا وحتى الذكاء الاصطناعي مستقبلًا لابتكار الفنون.
وتابعت: "لكن الأمر ليس كما لو أنه سيتم استبدال الأعمال المادية بالرقمية".
ويعد مسرح الفن الرقمي (ToDa) ليس المكان الوحيد في دبي الذي يقدم الفن الرقمي بطريقة إبداعية.
تجلب مساحة Infinity des Lumières الفنية أيضًا الأعمال الفنية الكلاسيكية إلى العصر الحديث. ويعكس كل معرض لوحة شهيرة مختلفة تضيء جدرانه وأرضيته.
لكن، لا توجد حتى الآن معارض أخرى في المنطقة تعمل مع الرموز غير القابلة للاستبدال، مثل ToDA.
وتقول بروديفيتش أن ToDa تخطّط لمواصلة دفع حدود الفن والتكنولوجيا.
وأوضحت: "في العام الماضي، قدمت ToDa أول معرض NFT في المنطقة.. ومنذ ذلك الحين أقمنا ثلاثة معارض فنية رقمية معاصرة، ولا نخطط للتوقف عند هذا الحد".