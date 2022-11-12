في دبي.. قم برحلة ممتعة وغامرة ومتعددة الحواس في مسرح الفن الرقمي

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- داخل سوق حديث فاخر في دبي، يتم تحويل أعمال فنية شهيرة إلى مشاهد ثلاثية البعد، بزاوية 360 درجة.. إنّه لأمر ساحر، أليس كذلك؟

مسرح الفن الرقمي (ToDa)، عبارة عن مساحة ثقافية لعشاق التكنولوجيا وعشاق الفن على حد سواء، داخل سوق مدينة جميرا.

ويُسمح لزواره بتجربة الفن في مساحة غامرة ومتعددة الحواس، إضافة إلى رؤية رموز غير قابلة للاستبدال، الـNFT، في شكل مادي ومعروضة في إطارات رقمية.

يقع مسرح الفن الرقمي في سوق مدينة جميرا بدبي. ويعرض أعمال فنانين تاريخيين ورقميين معاصرين في عروض غامرة وبزاوية 360 درجة. , plain_text Credit: TODA

تضمن المعرض الأول الذي أُقيم عام 2020، أعمالًا مبدعة لتسعة من أشهر الفنانين في التاريخ، ضمنًا كلود مونيه، وفنسنت فان جوخ، وبول سيزان، التي تمّ ترقيمها وإقرانها بعناصر الوسائط المتعددة، مثل الموسيقى.

وتستخدم المعارض أحدث المعدات السمعية والبصرية لتحويل الأعمال الفنية إلى تجربة متعددة الحواس، مقرونة بالموسيقى والرسوم المتحركة.

تعتبر مجموعة ToDa نفسها في طليعة المساحات الفنية الإبداعية في الخليج. وتقدم أول معرض في المنطقة يتضمن NFTs. , plain_text Credit: TODA

وتقول داريا بروديفيتش، المديرة العامة لـToDA، إن تثقيف الجماهير حول مناهج التقدم التكنولوجي للفن، نموذج مهم لما يفعله ToDa، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالرموز غير القابلة للاستبدال.

وتابعت: "ما يجعل معارضنا فريدة من نوعها، أنّ لدينا مساحة مذهلة وغامرة.. نبتكر تجارب غامرة من الفن الرقمي المعاصر، ونحن الوحيدون في المنطقة الذين يفعلون ذلك".

يتم عرض الصور المرئية على جدران وسقوف ToDA، مصحوبة بعناصر مثل الرسوم المتحركة والموسيقى. , plain_text Credit: TODA

وتستضيف مجموعة ToDa معارض في جميع أنحاء العالم، مع مساحات مخصصة في دبي، وتايلاند، وألمانيا، وسويسرا، والمملكة العربية السعودية، وروسيا.

وتقول إن أحد أهداف ToDa الرئيسية، تمثيل مواهب الفن الرقمي المعاصر، مثل سيرينا أبو ضاهر المقيمة في دبي.

يمكن للزوار الاستمتاع ببعض الأعمال الفنية الكلاسيكية المفضلة لديهم، إضافة إلى الأعمال المعاصرة المثيرة. , plain_text Credit: TODA

وأوضحت ضاهر لشبكة CNN: "الفن الرقمي ينمو". وتتوقع أن الفنانين سيستخدمون المزيد من التكنولوجيا وحتى الذكاء الاصطناعي مستقبلًا لابتكار الفنون.

وتابعت: "لكن الأمر ليس كما لو أنه سيتم استبدال الأعمال المادية بالرقمية".

تتميز مساحات العرض بمختلف الألوان والأصوات. , plain_text Credit: TODA

ويعد مسرح الفن الرقمي (ToDa) ليس المكان الوحيد في دبي الذي يقدم الفن الرقمي بطريقة إبداعية.

تجلب مساحة Infinity des Lumières الفنية أيضًا الأعمال الفنية الكلاسيكية إلى العصر الحديث. ويعكس كل معرض لوحة شهيرة مختلفة تضيء جدرانه وأرضيته.

لكن، لا توجد حتى الآن معارض أخرى في المنطقة تعمل مع الرموز غير القابلة للاستبدال، مثل ToDA.

يمكنك ممارسة اليوغا في جلسات خاصة. , plain_text Credit: TODA

وتقول بروديفيتش أن ToDa تخطّط لمواصلة دفع حدود الفن والتكنولوجيا.

وأوضحت: "في العام الماضي، قدمت ToDa أول معرض NFT في المنطقة.. ومنذ ذلك الحين أقمنا ثلاثة معارض فنية رقمية معاصرة، ولا نخطط للتوقف عند هذا الحد".