ما الذي يعنيه تصنيف الفنادق من النجمة الواحدة إلى الخمس نجوم؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تُعد تقييمات المستخدمين عبر الإنترنت مفيدة إلى حد ما، ولكن يمكن أن يتسم بعضها بالتزييف أو يفتقر إلى الدقة.

ويرغب المسافرون بمعايير تصنيف مناسبة، والتي يبدو أن نظام النجوم لتصنيف الفنادق يقدمها.

ولكن ماذا تعني هذه التصنيفات، خاصة الآن بعد أن غيرّت شبكة الإنترنت والعديد من مواقع مراجعة الفنادق شكل السفر.

معيار التحول

ويُوضح شيكيتان ديف، من كلية إدارة الفنادق في جامعة كورنيل، أنّ الهدف من إنشاء تصنيفات الفنادق يتمثل في"مساعدة العملاء على الانتقاء بين الخيارات المقبولة وغير المقبولة، وفي إطار الخيارات المقبولة، يمكنهم الحصول على نوع من التسلسل الهرمي من الأفضل للأسوأ".

ومع ذلك، تكمن المشكلة في ظهور العديد من التسلسلات الهرمية المختلفة، مع تداخل محدود.

مناهج غير أمريكية

ويقول ديف: "في غالبية أنحاء العالم، يتم التحكم في نظام تقييم من قبل الحكومة".

وعادةً ما تشترك هذه التصنيفات في عامل واحد، أي كونها قديمة.

ويشير ديف إلى أن "التصنيفات الحكومية تميل إلى أن تكون عالقة في الماضي، من دون تحدّيث المعايير، أو أخذ الخدمة والمزيد من القضايا غير الملموسة في الحسبان".

وحتى التصنيفات المتوفرة حاليًا قد يكون مشكوك في أمرها بعض الشيء.

النجوم المتغيرة

وكان من المستحيل تقريبًا العثور على فندق من فئة الخمس نجوم في فرنسا لفترة طويلة، والسبب هو توقف نظام التصنيف لديهم عند الأربع نجوم.

وفي عام 2009، أضيفت نجمة إضافية إلى فئة التصنيف، مما جعلها تصل إلى الخمس نجوم القياسية.

وفي العام التالي، أضيفت فئة أخرى، إذ مُنحت الفنادق الفخمة التي تُعتبر استثنائية بشكل خاص لقب "القصر" بشكل منفصل من قبل وكالة التنمية السياحية الفرنسية.

وفي الوقت ذاته، يشير ديف إلى أن الهند فرضت ضريبة على فنادقها الفاخرة من فئة الخمس نجوم، مما تسبب في جعل تلك العقارات التي تندرج في هذه الفئة إلى تصنيف نفسها بشكل متواضع على أنّها من فئة الأربع أو حتى الثلاث نجوم.

وتذهب الفنادق في بعض الدول بالاتجاه الآخر، حيث تمارس الضغوط للحصول على تصنيف مرتفع بشكل مصطنع، حتى يتمكنوا من فرض أسعار أعلى، أو حتى استخدام التصنيف للحصول على القروض.

وتقدم الولايات المتحدة نوعًا مختلفًا من التصنيف.

ولا تتحكم الحكومة الأمريكية في التصنيفات، مما يؤدي إلى طرق تصنيف متعددة.

وتستخدم AAA والهيئات التابعة لها الماس بدلاً من النجوم للتعبير عن مستويات تصنيف الفنادق والمطاعم.

ويشير ديف إلى أن التصنيف بالماس عادة ما يكون أكثر تساهلًا، قائلاً: "من الشائع أن تصنّف الفنادق بخمسة ماسات وأربع نجوم".

أهمية النجوم

ولا تُوجد إجابة واحدة حول ما تعنيه تصنيفات النجوم في الواقع، نظرًا لوجود العديد من الأنظمة التي تشكلت بواسطة العديد من العوامل.

ويمنح بعض المسوّقين السياحيين الآن العقارات الفاخرة الاستثنائية تصنيفًا غير رسمي من فئة الست نجوم.

ويجدر بالذكر أنه لا يتم إنشاء جميع خصائص العلامة التجارية على قدم المساواة عند وضع افتراضات حول فئة النجوم لسلسلة ما، فالفنادق الأجدد عادة ما تكون أكثر حداثة وتستحق تصنيفًا أعلى.

ومن أجل الحصول على فكرة عن كيفية عملها، إليك كيفية إجراء التقييمات بشكل تقليدي:

فئة النجمة واحدة

ومن المتوقع أن تكون مساحة الفندق بهذه الفئة صغيرة إلى متوسطة، وعلى الأرجح قد تكون بمثابة جزء من سلسلة فنادق وطنية.

كما قد تتوفر أجهزة مثل الهاتف وشاشة تلفاز داخل غرفتك، وقد يكون هناك مطعم بالفندق، وربما لن تتوفر خدمة الغرف.

ويجب أن يكون موقع الفندق قريبًا بشكل ملائم "لمناطق الجذب ذات الأسعار المعتدلة".

الفنادق ضمن تصنيف فئة النجمتين

قد تكون الغرف شخصية بشكل أكبر؛ وقد يكون الوصول العام إلى الفندق مقيدًا بعدد ساعات معينة.

الفنادق ضمن فئة الثلاث نجوم

ويجب أن تتمتع ردهة الفندق بتصميم جميل، ويمكن العثور على مراكز اللياقة البدنية وحمامات السباحة.

الفنادق ضمن فئة الأربع نجوم

وتُعد ميزات الفنادق من ثلاث نجوم شائعة للفنادق من فئة الأربع نجوم، مثل المنتجعات الصحية، وخدمات حمل الحقائب، وخدمة صف السيارات.

الفنادق من فئة الخمس نجوم

الخدمة شخصية للغاية. ومن المحتمل أن تكون مساحة الفندق كبيرة للغاية، وتوفر الغرف "مفروشات أنيقة وبياضات عالية الجودة". وقد تُوصف الردهة بأنها "فاخرة".

هل يجب أن يؤثر تصنيف النجوم على قراراتك؟

ويتمتع الخبراء في قطاع السفر بوجهات نظر مختلطة حول استخدام تصنيف النجوم.

وترى كاثرين نورتون من شركة "Brownell Travel"، وهي أقدم وكالة سفر في أمريكا الشمالية، أن "التصنيف يجب أن يكون مصدر فخر للفندق".

وبالمثل، يشير ديف إلى أنه من المهم فهم حقيقة أساسية، وهي أن "فندق من فئة النجمة الواحدة لا يعني بالضرورة أنه فندق سيئ".

وفي أفضل حالاتها، توفر هذه الفنادق خدمات ضئيلة للغاية، وتبلغ كلفة الإقامة فيها أقل وفقًا لذلك.

إذا، كيف يجب أن تنظر إلى تصنيفات النجوم في المرة القادمة التي تحجز فيها مكان إقامتك التالية؟

ومن جانبه، يقول سلاف كوليك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة البرامج "Plan A Technologies": "إذا ركزت فقط على تصنيف النجوم، فستفقد الكثير من الفوائد المحتملة".

ويوضح كوليك أنه "بفضل الذكاء الاصطناعي، ويمكن لمحركات الحجز وبرامج الولاء الآن تقديم تجربة مخصصة لكل ضيف".

ويمكن أن تشمل الاعتبارات عوامل مثل الطابق الذي ترغب بالبقاء فيه، والمنتجات التي تريدها جاهزة عند وصولك إلى غرفتك، والمطعم الذي تريد الحجز فيه حتى تتمكن من تناول وجبتك المفضلة بعد يوم طويل.

وإذا كنت عازمًا على الحصول على أكبر قدر ممكن من قيمة النجوم، فإن ديف يقترح تقسيم سعر الإقامة في الفندق على عدد النجوم.