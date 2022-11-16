بينها الأردن.. "لونلي بلانيت" يكشف عن أفضل وجهات السفر لعام 2023

الأردن: بين العروض السياحية المتنوعة في الأردن يوصى بزيارة الموقع المدرج على لائحة التراث العالمي لليونيسكو، البتراء، ومدينة عمان الديناميكية، البادية في الصورة أعلاه.

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف دليل السفر الإرشادي "لونلي بلانيت" عن القائمة السنوية لـ"الأفضل في مجال السفر" للسنة الـ18.

لكن نسخة 2023، تختلف صيغتها قليلًا عمّا كانت عليه في السنوات الماضية. وعوضَا من أن تكون القائمة بسيطة، قُسّمت الوجهات إلى خمس فئات: الأكل، والتعلّم، والمسارات السياحية، والاسترخاء، والتواصل.

وأوضحت نيتيا تشامبرز، المحرّرة التنفيذية ونائب الرئيس الأول للمحتوى لدى "لونلي بلانيت" أنه "هذا العام، أردنا اختبار أمر جديد، ورغبنا بأن نعكس الطريقة التي قمنا فيها بكيفية بحث المسافرين عن وجهات سفرهم، المتصلة بالوجهة والتجربة أيضًا".

بعد النجاح الكبير الذي حققته غانا في عام 2019، باتت هذه الوجهة بمثابة نقطة تلاقي مهمة للجالية الأفريقية. وأدرجت ضمن قائمة "لونلي بلانيت" لعام 2023., plain_text Credit: Jackson Njehia/iStockphoto/Getty Images

وكان المحررّون بدأوا العمل على القائمة في مطلع أبريل/ نيسان. ولفتت تشامبرز إلى أنه بقدر ما يرغبون بزيارة كل وجهة مدرجة ضمن القائمة إلا أنه ليس في وسع كل عضو بالفريق القيام بذلك.

نوفا سكوشا، كندا: هذه المساحات الشاسعة والأفق اللامتناهي الذي تقع عليه في بيغيز كوف تجعل من هذه المقاطعة ضرورة لمحبي الطبيعة., plain_text Credit: Nancy Rose/Moment RF/Getty Images

واستعانت "لونلي بلانيت" بشبكة علاقاتها الواسعة من المساهمين حول العالم، وطلبت منهم تسمية وجهات يُفترض أن تكون مدرجة ضمن القائمة.

دومينيكا: هذه الجزيرة الكاريبية محبوبة بسبب الينابيع الحارة الطبيعية التي تتمتّع بها والبراكين. , plain_text Credit: Walter Bibikow/The Image Bank/Getty Images

وانطلاقًا من ذلك، شرع المحرّرون في المركز الرئيسي بطرح أسئلة إضافية، والعمل مع مصادرهم من أجل تقليص عدد الاحتمالات بهدف نشرها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

مونتيفيديو، أوروغواي: رغم أنها ثاني أصغر بلد حجمًا في أمريكا الجنوبية، إلا أنّك لن تتوقف عن تناول الطعام واحتساء النبيذ اللذيذ., plain_text Credit: Marc/Adobe Stock

وخلصت تشامبرز إلى أن الوجهة المثالية هي "متوقعة وغير متوقعة" في آن واحد.

تقع مالطا في جنوب أوروبا، وأدرجت ضمن قائمة "لونلي بلانيت" لعام 2023. , plain_text Credit: Calin Stan/Adobe Stock

وقد يترجم ذلك من خلال زيارة بلد جديد، مثل مالطا أو غانا. أو يعني ذلك اختيار وجهة مفضلة غير مكتظة بالسياح مثل مرسيليا بدلاً من باريس، أو فوكوكا بدلاً من طوكيو. وجميع هذه المواقع الأربعة مدرجة ضمن الـ30 وجهة التي تضمها قائمة 2023.

وكانت رحلة "لونلي بلانيت" بدأت عام 1972، وبعدما سافر مورين وتوني ويلر من المملكة المتحدة إلى أستراليا، ونشرا بعد ذلك دليلاً لاستعادة مغامرتهما البرية.

أفضل وجهات السفر في العالم لعام 2023.. بحسب كتاب "لونلي بلانيت"، هي:

الطعام

فوكوكا، اليابان: أسقطت "لونلي بلانيت" طوكيو من قائمتها لصالح فوكوكا الأقل ازدحامًا لعام 2023., plain_text Credit: The Asahi Shimbun/Getty Images

أومبريا، إيطاليا

كوالالمبور، ماليزيا

فوكوكا، اليابان

ليما، بيرو

جنوب أفريقيا

مونتيفيديو، أوروغواي

مسارات سياحية

المنتزه الوطني الطبيعي في كولومبيا: تحوي هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر من 50 منتزهًا وطنيًا، تتراوح بين أراضي الغابات المورقة والشواطئ ذات الرمال البيضاء. , plain_text Credit: traveler1116/iStockphoto/Getty Images

من إسطنبول في تركيا إلى صوفيا في بلغاريا

نوفا سكوشا، كندا

بوتان

زامبيا

ولاية غرب أستراليا

الحديقة الطبيعية الوطنية، كولومبيا

الاسترخاء

جامايكا: سواء أكنت ترغب بالاسترخاء في منطقة البحر الكاريبي أو السباحة المثيرة أسفل الشلال، فإنّك ستبتعد في هذا البلد عن كل شيء., plain_text Credit: Westend61 GmbH/Alamy Stock Photo

هالكيديكي، اليونان

جامايكا

دولة جزيرة دومينيكا

رجا أمبات، إندونيسيا

مالطا

الأردن

الاتصال البشري

ألبانيا: رغم أنها ليست ذائعة الصيت مثل جيرانها اليونان وإيطاليا، إلا أن ألبانيا غنية بالتاريخ والثقافة., plain_text Credit: Walter Bibikow/The Image Bank/Getty Images

ألاسكا

ألبانيا

أكرا، غانا

سيدني، أستراليا

غيانا

بويز، الولايات المتحدة الأمريكية

التعلّم

دريسدن، ألمانيا: تتمتع هذه المدينة في ساكسونيا بفن معماري مذهل، مثل مبنى Zwinger، والنافورة المصورة في الصورة أعلاه., plain_text Credit: Freesurf/Adobe Stock