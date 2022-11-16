بينها الأردن.. "لونلي بلانيت" يكشف عن أفضل وجهات السفر لعام 2023

سياحة
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بينها الأردن.. لونلي بلانيت تكشف عن أفضل وجهاتها لعام 2023
الأردن: بين العروض السياحية المتنوعة في الأردن يوصى بزيارة الموقع المدرج على لائحة التراث العالمي لليونيسكو، البتراء، ومدينة عمان الديناميكية، البادية في الصورة أعلاه.Credit: Alison Wright/Corbis RF/Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف دليل السفر الإرشادي "لونلي بلانيت" عن القائمة السنوية لـ"الأفضل في مجال السفر" للسنة الـ18.

لكن نسخة 2023، تختلف صيغتها قليلًا عمّا كانت عليه في السنوات الماضية. وعوضَا من أن تكون القائمة بسيطة، قُسّمت الوجهات إلى خمس فئات: الأكل، والتعلّم، والمسارات السياحية، والاسترخاء، والتواصل.

وأوضحت نيتيا تشامبرز، المحرّرة التنفيذية ونائب الرئيس الأول للمحتوى لدى "لونلي بلانيت" أنه "هذا العام، أردنا اختبار أمر جديد، ورغبنا بأن نعكس الطريقة التي قمنا فيها بكيفية بحث المسافرين عن وجهات سفرهم، المتصلة بالوجهة والتجربة أيضًا".

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
بعد النجاح الكبير الذي حققته غانا في عام 2019، باتت هذه الوجهة بمثابة نقطة تلاقي مهمة للجالية الأفريقية. وأدرجت ضمن قائمة "لونلي بلانيت" لعام 2023., plain_textCredit: Jackson Njehia/iStockphoto/Getty Images

وكان المحررّون بدأوا العمل على القائمة في مطلع أبريل/ نيسان. ولفتت تشامبرز إلى أنه بقدر ما يرغبون بزيارة كل وجهة مدرجة ضمن القائمة إلا أنه ليس في وسع كل عضو بالفريق القيام بذلك.

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
نوفا سكوشا، كندا: هذه المساحات الشاسعة والأفق اللامتناهي الذي تقع عليه في بيغيز كوف تجعل من هذه المقاطعة ضرورة لمحبي الطبيعة., plain_textCredit: Nancy Rose/Moment RF/Getty Images

واستعانت "لونلي بلانيت" بشبكة علاقاتها الواسعة من المساهمين حول العالم، وطلبت منهم تسمية وجهات يُفترض أن تكون مدرجة ضمن القائمة.

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
دومينيكا: هذه الجزيرة الكاريبية محبوبة بسبب الينابيع الحارة الطبيعية التي تتمتّع بها والبراكين. , plain_textCredit: Walter Bibikow/The Image Bank/Getty Images

وانطلاقًا من ذلك، شرع المحرّرون في المركز الرئيسي بطرح أسئلة إضافية، والعمل مع مصادرهم من أجل تقليص عدد الاحتمالات بهدف نشرها في نوفمبر/ تشرين الثاني.

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
مونتيفيديو، أوروغواي: رغم أنها ثاني أصغر بلد حجمًا في أمريكا الجنوبية، إلا أنّك لن تتوقف عن تناول الطعام واحتساء النبيذ اللذيذ., plain_textCredit: Marc/Adobe Stock

وخلصت تشامبرز إلى أن الوجهة المثالية هي "متوقعة وغير متوقعة" في آن واحد.

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
تقع مالطا في جنوب أوروبا، وأدرجت ضمن قائمة "لونلي بلانيت" لعام 2023. , plain_textCredit: Calin Stan/Adobe Stock

وقد يترجم ذلك من خلال زيارة بلد جديد، مثل مالطا أو غانا. أو يعني ذلك اختيار وجهة مفضلة غير مكتظة بالسياح مثل مرسيليا بدلاً من باريس، أو فوكوكا بدلاً من طوكيو. وجميع هذه المواقع الأربعة مدرجة ضمن الـ30 وجهة التي تضمها قائمة 2023.

وكانت رحلة "لونلي بلانيت" بدأت عام 1972، وبعدما سافر مورين وتوني ويلر من المملكة المتحدة إلى أستراليا، ونشرا بعد ذلك دليلاً لاستعادة مغامرتهما البرية.

أفضل وجهات السفر في العالم لعام 2023.. بحسب كتاب "لونلي بلانيت"، هي:

الطعام

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
فوكوكا، اليابان: أسقطت "لونلي بلانيت" طوكيو من قائمتها لصالح فوكوكا الأقل ازدحامًا لعام 2023., plain_textCredit: The Asahi Shimbun/Getty Images
  • أومبريا، إيطاليا
  • كوالالمبور، ماليزيا
  • فوكوكا، اليابان
  • ليما، بيرو
  • جنوب أفريقيا
  • مونتيفيديو، أوروغواي

مسارات سياحية

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
المنتزه الوطني الطبيعي في كولومبيا: تحوي هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر من 50 منتزهًا وطنيًا، تتراوح بين أراضي الغابات المورقة والشواطئ ذات الرمال البيضاء. , plain_textCredit: traveler1116/iStockphoto/Getty Images
  • من إسطنبول في تركيا إلى صوفيا في بلغاريا
  • نوفا سكوشا، كندا
  • بوتان
  • زامبيا
  • ولاية غرب أستراليا
  • الحديقة الطبيعية الوطنية، كولومبيا

الاسترخاء

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
جامايكا: سواء أكنت ترغب بالاسترخاء في منطقة البحر الكاريبي أو السباحة المثيرة أسفل الشلال، فإنّك ستبتعد في هذا البلد عن كل شيء., plain_textCredit: Westend61 GmbH/Alamy Stock Photo
  • هالكيديكي، اليونان
  • جامايكا
  • دولة جزيرة دومينيكا
  • رجا أمبات، إندونيسيا
  • مالطا
  • الأردن

الاتصال البشري

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
ألبانيا: رغم أنها ليست ذائعة الصيت مثل جيرانها اليونان وإيطاليا، إلا أن ألبانيا غنية بالتاريخ والثقافة., plain_textCredit: Walter Bibikow/The Image Bank/Getty Images
  • ألاسكا
  • ألبانيا
  • أكرا، غانا
  • سيدني، أستراليا
  • غيانا
  • بويز، الولايات المتحدة الأمريكية

التعلّم

قائمة لونلي بلانيت لعام 2023
دريسدن، ألمانيا: تتمتع هذه المدينة في ساكسونيا بفن معماري مذهل، مثل مبنى Zwinger، والنافورة المصورة في الصورة أعلاه., plain_textCredit: Freesurf/Adobe Stock
  • مانشستر، المملكة المتحدة
  • نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية
  • دريسدن، ألمانيا
  • السلفادور
  • جنوب اسكتلندا
  • مرسيليا، فرنسا

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