بينها الأردن.. "لونلي بلانيت" يكشف عن أفضل وجهات السفر لعام 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- كشف دليل السفر الإرشادي "لونلي بلانيت" عن القائمة السنوية لـ"الأفضل في مجال السفر" للسنة الـ18.
لكن نسخة 2023، تختلف صيغتها قليلًا عمّا كانت عليه في السنوات الماضية. وعوضَا من أن تكون القائمة بسيطة، قُسّمت الوجهات إلى خمس فئات: الأكل، والتعلّم، والمسارات السياحية، والاسترخاء، والتواصل.
وأوضحت نيتيا تشامبرز، المحرّرة التنفيذية ونائب الرئيس الأول للمحتوى لدى "لونلي بلانيت" أنه "هذا العام، أردنا اختبار أمر جديد، ورغبنا بأن نعكس الطريقة التي قمنا فيها بكيفية بحث المسافرين عن وجهات سفرهم، المتصلة بالوجهة والتجربة أيضًا".
وكان المحررّون بدأوا العمل على القائمة في مطلع أبريل/ نيسان. ولفتت تشامبرز إلى أنه بقدر ما يرغبون بزيارة كل وجهة مدرجة ضمن القائمة إلا أنه ليس في وسع كل عضو بالفريق القيام بذلك.
واستعانت "لونلي بلانيت" بشبكة علاقاتها الواسعة من المساهمين حول العالم، وطلبت منهم تسمية وجهات يُفترض أن تكون مدرجة ضمن القائمة.
وانطلاقًا من ذلك، شرع المحرّرون في المركز الرئيسي بطرح أسئلة إضافية، والعمل مع مصادرهم من أجل تقليص عدد الاحتمالات بهدف نشرها في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وخلصت تشامبرز إلى أن الوجهة المثالية هي "متوقعة وغير متوقعة" في آن واحد.
وقد يترجم ذلك من خلال زيارة بلد جديد، مثل مالطا أو غانا. أو يعني ذلك اختيار وجهة مفضلة غير مكتظة بالسياح مثل مرسيليا بدلاً من باريس، أو فوكوكا بدلاً من طوكيو. وجميع هذه المواقع الأربعة مدرجة ضمن الـ30 وجهة التي تضمها قائمة 2023.
وكانت رحلة "لونلي بلانيت" بدأت عام 1972، وبعدما سافر مورين وتوني ويلر من المملكة المتحدة إلى أستراليا، ونشرا بعد ذلك دليلاً لاستعادة مغامرتهما البرية.
أفضل وجهات السفر في العالم لعام 2023.. بحسب كتاب "لونلي بلانيت"، هي:
الطعام
- أومبريا، إيطاليا
- كوالالمبور، ماليزيا
- فوكوكا، اليابان
- ليما، بيرو
- جنوب أفريقيا
- مونتيفيديو، أوروغواي
مسارات سياحية
- من إسطنبول في تركيا إلى صوفيا في بلغاريا
- نوفا سكوشا، كندا
- بوتان
- زامبيا
- ولاية غرب أستراليا
- الحديقة الطبيعية الوطنية، كولومبيا
الاسترخاء
- هالكيديكي، اليونان
- جامايكا
- دولة جزيرة دومينيكا
- رجا أمبات، إندونيسيا
- مالطا
- الأردن
الاتصال البشري
- ألاسكا
- ألبانيا
- أكرا، غانا
- سيدني، أستراليا
- غيانا
- بويز، الولايات المتحدة الأمريكية
التعلّم
- مانشستر، المملكة المتحدة
- نيو مكسيكو، الولايات المتحدة الأمريكية
- دريسدن، ألمانيا
- السلفادور
- جنوب اسكتلندا
- مرسيليا، فرنسا