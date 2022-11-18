شاهد طيارًا يتدلّى من نافذة قمرة قيادة الطائرة بمطار أمريكي.. لماذا؟

"ليس لدي أي فكرة عن الطيران".. الراكب الذي هبط بطائرة بعد إصابة الطيار يصف ما حدث

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قد يسبب نسيان هاتفك الذكي في المنزل مشكلة، لكن نسيانه في المطار قبل وقت قصير من صعودك على متن الطائرة يُعد مشكلة من نوع آخر.

فقد وجد أحد المسافرين مع خطوط ساوث ويست الجوية نفسه في هذا المأزق المؤسف، بعدما نسي هاتفه خلال انتظاره الصعود إلى الطائرة، عند منطقة بوابة مطار لونغ بيتش، بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبحلول الوقت الذي عثر مسافر آخر على الهاتف، كان يسافر على متن رحلة منفصلة، وأبلغ أمن المطار، كانت عملية الصعود إلى الطائرة التي يسافر على متنها صاحب الهاتف قد انتهت بالفعل.

ورغم ذلك، عمل موظفو المطار معًا بسرعة لضمان إعادة الهاتف بأمان إلى صاحبه.

وفي مقطع فيديو شاركته شركة الطيران، التي تتخذ من مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية مقراً لها، بتاريخ 13 نوفمبر/ تشرين الثاني، شوهد قبطان الطائرة يتدلّى من نافذة قمرة القيادة بالطائرة، محاولًا استعادة الهاتف من عمال الأمتعة على الأرض.

وفيما يقوم أحد الموظفين بمحاولة فاشلة للقفز وتسليم الهاتف للطيار، يتدخل عامل آخر كي يتمكّن من إيصال الهاتف إليه.

وفقًا لكريس بيري، المتحدث باسم خطوط ساوث ويست الجوية، فإن المسافر الذي عثر على الهاتف كان يتحدث مع صاحب الهاتف قبل وقت قصير، لذلك تمكّن من إخطار أمن المطار بالرحلة التي كان يسافر صاحب الهاتف على متنها.

وعندما أدرك وكلاء العمليات أن الرحلة المعنية أتمت بالفعل عملية صعود الركاب بالكامل على متن الطائرة، قاموا بالتواصل مع قائد الطائرة.

وقال بيري لـCNN: "اقترح قائد الطائرة على الفور أن يحاول عمال الأمتعة القفز بالهاتف إليه حتى يتمكن من إعادته إلى صاحبه".

وأضاف بيري أنه يمكن معرفة ما حدث بعد ذلك من خلال مشاهدة مقطع الفيديو.

ورغم عدم الكشف عن هوية صاحب الهاتف، يمكن الافتراض أنه كان ممتنًا للغاية من هذا الموقف.

ونشر مقطع الفيديو تزامنًا مع يوم اللطف العالمي، الذي يهدف لتعزيز التعاطف والرحمة في جميع أنحاء العالم، إلى جانب رسالة لاستخدام وسم #WorldKindnessDay.

يأتي هذا الموقف، بعدما شاركت التركية روميزا جيلجي، أطول امرأة في العالم على قيد الحياة، منشورًا مؤثرًا بعد أول رحلة لها قامت بها على متن طائرة توجهت من تركيا إلى سان فرانسيسكو، يثني على جهود الخطوط الجوية التركية التي أزالت مقاعد عدة، كي تتمكّن جيلجي من الاستلقاء بشكل مريح على سرير خاص خلال الرحلة التي استغرقت 13 ساعة، في سبتمبر/ أيلول الماضي.