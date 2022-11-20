دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- منحت الحكومة المصرية إعفاءً لحضور بطولة كأس العالم في قطر، من رسوم التأشيرات الدخول لزيادة المقاصد السياحية المصرية، للاستفادة من هذا الحدث في الترويج للسياحة المصرية. ويرى خبراء أهمية القرار في زيادة إيرادات السياحة من خلال تنظيم برامج سياحية للمشجعين لزيارة مصر خلال فترة انعقاد البطولة.

وسبق أن اعتمدت الحكومة المصرية، نهاية الأسبوع الماضي، تسهيلات تأشيرة الدخول إلى مصر لحاملي كارت المشجع (هيا) الحاضرين لبطولة كأس العالم في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وذلك أسوة بما تم خلال فترة استئناف الحركة السياحية أثناء جائحة كورونا، من تطبيق نظام الإعفاء من رسوم التأشيرات للسائحين الوافدين للمقاصد السياحية المصرية، ويأتي ذلك في إطار استفادة مصر من هذا الحدث للترويج للسياحة المصرية، بحسب بيان رسمي.

قال الخبير السياحي عمرو صدقي إن أية تسهيلات تمنح للسياح، سواء في إجراءات أو رسوم الدخول لزيارة المقاصد السياحية المصرية تسهم في زيادة أعداد الوافدين، ومن ثم زيادة إيرادات القطاع السياحي، مضيفًا أن مصر تشهد في الفترة الحالية نموًا ملحوظًا في أعداد السياحة الوافدة، ونتمنى استمرار هذا النمو خلال الفترة المقبلة.

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، زار مصر 4.9 مليون سائح خلال النصف الأول من عام 2022 مقارنة بـ2.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو 85.4%. وبلغ عدد الليالي السياحية التي قضاها السائحون 52.6 مليون ليلة سياحية خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 32.3 مليون ليلة خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 63.6%.

أشار "صدقي"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى أن الحكومة المصرية سبق أن أعدت دراسة للاستفادة من استضافة قطر لبطولة كأس العالم، لزيادة أعداد السياحة الوافدة لمصر، من خلال تنظيم رحلات للمشجعين لزيارة المقاصد السياحية المصرية، والإقامة والاستمتاع بالمدن الشاطئية في مصر، ومن ثم السفر ليلة مباراة منتخب بلادهم لتشجيع الفريق والعودة مرة ثانية إلى مصر، وقد طبقت كل الدول المجاورة لقطر مثل السعودية والبحرين والإمارات رحلات سياحية مماثلة للمشجعين.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، ارتفعت إيرادات السياحة لتسجل 10.7 مليار دولار خلال السنة المالية 2021/2022 مقابل 4.9 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، بزيادة بلغت 5.9 مليار دولار.

اقترح عمرو صدقي أن يتم تنظيم برامج سياحية لمشجعي المنتخبات المشاركة بكأس العالم بقطر للاستمتاع بزيارة مصر خلال فترة انعقاد البطولة، على أن يتم التنسيق مع وزارة الطيران لإتاحة رحلات طيران مباشر طوال فترة البطولة بين مصر وقطر لتيسير نقل المشجعين وتسهيل دخولهم البلاد.

من جانبه، أشاد سامي سليمان، رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا، بأهمية قرار الحكومة بتيسير إجراءات دخول مشجعي كأس العالم في نمو الاقتصاد المصري، سواء من خلال زيادة إيرادات السياحة، التي تعد أحد مصادر النقد الأجنبي، أو في جذب استثمارات أجنبية مباشرة لمصر في ظل ما تتمتع به من مزايا تنافسية من تطور في البنية التحتية واهتمام الدولة بتقديم تسهيلات للمستثمرين.

تستهدف الحكومة المصرية زيادة إيرادات السياحة إلى 30 مليار دولار خلال الـ3 سنوات المقبلة، لمواجهة الفجوة في النقد الأجنبي، واستغلال مقومات البلاد السياحية لزيادة عائدات القطاع والذي يعد أحد مصادر العملة الصعبة الرئيسية.

وأوضح "سليمان"، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أهمية تنظيم واستضافة أحداث ثقافية وترفيهية ورياضية متنوعة لتشجيع التقارب الثقافي بين الدول، وزيادة إيرادات السياحة المصرية في ظل ما تتميز به من مقومات فريدة، مشيرًا إلى نجاح مصر في استضافة اجتماعات قمة المناخ COP 27، واستقبال وفود من كل دول العالم.

وأكد "سليمان" ضرورة تنظيم رحلات طيران مباشرة مع العديد من الدول حول العالم لاستقبال رحلات سياحية لكل المطارات المصرية، إضافة إلى تنظيم أحداث وفعاليات عالمية على مدار العام لجذب سياح من مختلف الشرائح ومختلف الاهتمامات، مثل مهرجانات سباق الخيول، وماراثون للجري، ومسابقات ملكات الجمال، وتسهم هذه البرامج السياحية في جذب شرائح متنوعة.

وأضاف رئيس جمعية مستثمري نويبع وطابا أنه يجب استغلال نجاح مصر في استضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ، لتنظيم فعاليات وأحداث مماثلة على مدار العام لجذب سياح للعديد من المقاصد السياحية، خاصة أن المقاصد في مصر تتنوع بين الفعاليات الشاطئية والتاريخية والثقافية والتراثية.