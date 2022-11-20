هكذا تتغير الفصول الأربعة في هذه الجزيرة الصغيرة بفنلندا

دبي الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ليس من الغريب مشاهدة تغيرّ المواسم، خاصة في لابلاند. ولكن، أثارت سلسلة صور لمصور طبيعة فنلندي إعجاب العديد من الفنلنديين بعد رصده مشاهد جوية لجمال جزيرة كوتيساري المتغيرّ خلال الفصول الأربعة.

وتقع جزيرة كوتيساري على بعد 1.6 كيلومتر تقريباً من مدينة روفانيامي، عاصمة منطقة لابلاند، وتُعد واحدة من أصغر الجزر في فنلندا.

فصل الخريف في جزيرة كوتيساري , plain_text Credit: Jani Ylinampa

وفي مقابلة مع موقع CNN بالعربية، قال المصور الفنلندي جاني يلينامبا إنّه في الأصل، قام بالتقاط صورة جوية لهذه الجزيرة بأحد أيام فصل الصيف المشمسة، والتي نسيها بأرشيفه لمدة عام تقريبًا.

وفي وقت لاحق، شارك يلينامبا الصورة عبر صفحته على "انستغرام"، وسرعان ما تداولها متابعوه على نطاق واسع.

وبعد فترة من الزمن، خطرت للمصور الفنلندي فكرة، متمثلة في توثيق الجزيرة بمختلف فصول السنة، نظرًا للتغييرات الطبيعية المذهلة التي تشهدها الجزيرة في كل موسم.

فصل الربيع في جزيرة كوتيساري, plain_text Credit: Jani Ylinampa

ورغم وقوعها بمسقط رأسه، عثر يلينامبا على الجزيرة بمحض الصدفة، حينما كان يبحث في الجوار عن مواقع جذابة لتصويرها بواسطة كاميرا "الدرون" ذاتيه القيادة الخاصة به.

ويحيط بالجزيرة نهر كيميوكي الذي يتدفق عبر مدينة روفانيامي، ويمكن الوصول إليها بسهولة، إذ تقع على بعد 130 مترًا فقط من الشاطئ.

وفي الشتاء، عندما يتجمد النهر، يمكن الوصول إلى الجزيرة من خلال المشي، حسبما ذكره يلينامبا.

فصل الشتاء في جزيرة كوتيساري، يتجمد النهر الذي تتوسطه الجزيرة، ما يتيح المشي للوصول إليها, plain_text Credit: Jani Ylinampa

واستغرقت هذه اللقطات الأربع حوالي 10 أشهر، حيث قام يلينامبا لاحقًا بإثراء السلسلة بالصور الخاصة به مثل فيضانات الأنهار، واللقطات الليلية، والضباب الذي يجتاح الجزيرة.

وتُعد هذه السلسلة بمثابة تمثيل مثير للإعجاب لمختلف الألوان من الأخضر الصيفي إلى ألوان الخريف وبياض الثلج في الشتاء.

ومن وجهة نظر المصور الفنلندي، يُعد الصيف الفصل المفضل لديه في الجزيرة، إذ يذكّره بقضاء وقت هادئ بالمقصورة الصيفية بعيدًا عن كل صخب المدينة.

وتلقى يلينامبا ردود فعل واسعة النطاق على صوره، مشيرًا إلى أن غالبيتها يعبر عن الإعجاب بتلك الجزيرة الصغيرة.