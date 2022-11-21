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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يصعب فهم ما تنظر إليه بالتحديد عند التمعّن في هذا المشهد لطيور الفلامنغو، ما قد يدفعك لمعرفة إذا كانت هذه صورة مُلتقطة بين الغيوم.

ورغم أن هذا المشهد يوحي بأنه لوحة، أو صورة تم تعديلها من قبل فنان رقمي، وأنامله الموهوبة، إلا أنه التُقط بموقعٍ حقيقي موجود في "سالار دو أويوني" (Salar de Uyuni) بجنوب غرب بوليفيا.

صورة "Heavenly Flamingos" للمصور الياباني جونجي تاكاساجو. , plain_text تصوير: ©︎Junji Takasago

"مرآة في السماء"

وتُعتبر "سالار دو أويوني" بمثابة مسطحات ملحية شاسعة تُغطي 3،860 ميلًا مربعًا، وهي الأكبر في العالم.

زار المصور أكثر من 100 بلد. , plain_text تصوير: ©︎Junji Takasago

ولدى زيارة المنطقة، سترغب بالعودة إليها مجددًا، تمامًا مثل المصور الياباني، جونجي تاكاساجو، والذي التقط صورة ساحرة بعنوان "Heavenly Flamingos" خلال زيارته السادسة إلى الموقع.

وقال تاكاساجو: "كانت عائلتي أول من عَلِم بهذا المكان، فأوصتني بالذهاب إليه. وبسبب انجذابي إلى جماله الذي يشبه الحلم، بدأت في زيارة البحيرة الملحية بشكلٍ متكرّر".

عمل الياباني كمصور محترف لـ4 عقود تقريبًا. , plain_text تصوير: ©︎Junji Takasago

وتُعرف "سالار دو أويوني" أيضًا باسم "مرآة في السماء"، بحسب ما ذكره المصور.

وعندما يتوقف هبوب الرياح، ينعكس كل شيء في السماء على سطح البحيرة الضحل، والواسع جدًا، ما يجعلها تبدو كمرآة ضخمة.

نشر تاكاساجو 30 حوالي 30 كتابًا عن التصوير الفوتوغرافي. , plain_text تصوير: ©︎Junji Takasago

وهذا ما تُظهره صورته التي فازت بمسابقة مصور الحياة البرية لعام 2022، ضمن فئة "Natural Artistry" (الفن الطبيعي) بالتحديد.

وما أراد تاكاساجو توثيقه حقًا هو حالة التناغم التي خلقتها الطيور، والبحيرة، والسماء، والغيوم، والرياح.

من الصور الساحرة التي وثقها الياباني. , plain_text تصوير: ©︎Junji Takasago

وأوضح الياباني: "تتمتّع الطبيعة بالأساس بانسجامٍ تام. والبشر جزء من ذلك الانسجام، ولكننا نميل مؤخرًا إلى كسر ذلك الانسجام. وأرغب أن نتذكر أن الأرض بمثابة كوكب رائع، ويتمتع بتوازن مثالي بالفعل".

يهتم المصور بتوثيق تناغم الطبيعة. , plain_text تصوير: ©︎Junji Takasago

وشعر العديد من الأشخاص عبر الإنترنت أن هذه الصورة "خرجت من حلم"، وعبروا عن استغرابهم من وجود مشهد كهذا في الواقع.

وتواجه الكرة الأرضية العديد من التغييرات البيئية، كما أنها تشهد اندلاع الحروب، والأزمات الاقتصادية المستمرة. ولذلك، يعتقد المصور أن "وجود مشهد هادئ مثل هذا على الكوكب بحد ذاته أمرًا لا يُصدّق".

ويقع هذا المشهد على ارتفاع يزيد عن 11،400 قدم فوق مستوى سطح البحر، ولذلك، ستحتاج إلى أن تكون لديك القدرة على التعامل مع الارتفاعات الشاهقة في حال زيارتك للموقع.